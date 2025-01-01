أرسنال يعاقب برينتفورد ويواصل مطاردة ليفربول في الدوري الإنجليزي

واصل أرسنال صحوته والضغط على ليفربول المتصدر عندما قلب الطاولة على جاره ومضيفه برينتفورد بالفوز عليه 3-1 الأربعاء في دربي العاصمة لندن في ختام المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحذا أرسنال حذو الـ"ريدز" وحقق الفوز الثالث تواليا بعد تعادلين متتاليين مستعيدا المركز الثاني من نوتنغهام فوريست ومعيدا الفارق إلى 3 نقاط بينه وبين ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون.

ورفع أرسنال رصيده إلى 39 نقطة مقابل 45 لليفربول الذي سحق مضيفه وست هام بخماسية نظيفة الأحد والذي تنتظره قمة ساخنة أمام ضيفه مانشستر يونايتد الأحد، في حين يحل رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا ضيوفا على برايتون السبت.

ونجح مبويمو في افتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عندما تلقى كرة قطعها الدولي الدانماركي ميكل دامسغارد في منتصف الملعب، خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع ريكاردو كالافيوري قبل أن يسددها قوية زاحفة بيسراه على يمين الحارس دافيد رايا.

وتمكن غابرييل جيسوس من إدراك التعادل بارتماء برأسه من مسافة قريبة إثر كرة مرتدة من الحارس الهولندي مارك فليكن إثر تسديدة قوية للدولي الغاني توماس بارتي (29).

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وهذا هو الهدف السادس لجيسوس في آخر 4 مباريات له في مختلف المسابقات بعد أن سجل مرة واحدة فقط في أول 20 مباراة له هذا الموسم.

ومنح ميرينو التقدم لأرسنال مطلع الشوط الثاني مستغلا دربكة أمام المرمى إثر ركلة ركنية وكرة مرتدة من المدافع الهولندي سيب فان دن بيرغ فتابعها داخل المرمى الخالي (49).

وعزز مارتينيلي تقدم المدفعجية عندما استغل كرة أبعدها المدافع الأيرلندي نايثن ميكايل كولنيز برأسه فهيأها لنفسه وسددها قوية بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس (53).