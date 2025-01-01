أهم 10 أحداث لكرة القدم الأفريقية في 2025

ستكون كرة القدم الأفريقية عام 2025 على موعد مع سلسة من الأحداث الكروية المهمة والجوائز الفردية المثيرة.

وتعد بطولة أمم أفريقيا المقبلة في المغرب أبرز حدث سيشد أنظار الجماهير خلال الفترة الممتدة بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026.

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فيما يلي أبرز الأحداث الكروية لا ينبغي تفويتها في 2025:

قرعة كأس أمم أفريقيا

تُجرى قرعة البطولة في العاصمة المغربية الرباط يوم 27 يناير/كانون الثاني الحالي، بمشاركة 24 منتخبا، بما فيها 6 منتخبات عربية، ويتعلق الأمر بكل من المغرب، مستضيف البطولة، وكذلك تونس ومصر والجزائر والسودان وجزر القمر.

بطولة أمم أفريقيا للمحليين (شان)

من المنتظر أن تجرى وقائع بطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" اعتباراً من الأول حتى 28 فبراير/شباط المقبل، في 3 دول، هي كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وستشهد البطولة غياب كل من الجزائر وتونس وليبيا ومصر التي لم تشارك في التصفيات، وسيكون المغرب الممثل الوحيد لشمال أفريقيا في بطولة من المتوقع أن تكون مثيرة.

انتخابات رئاسة "كاف"

ستجري انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاختيار رئيس جديد للهيئة الأفريقية في النصف الأول من شهر مارس/آذار المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي زكّى رجل الأعمال الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيسا في مارس/آذار 2021 خلفاً للملغاشي أحمد أحمد الذي تمت ملاحقته بشبهات فساد، بعد أن خلف في 2017 الراحل الكاميروني الواسع النفوذ عيسى حياتو، الذي لاحقته أيضاً فضائح فساد عديدة.

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جائزة مارك فيفيان فوي

في مايو/أيار المقبل، سيتم الإعلان عن قائمة اللاعبين الأفارقة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي التي توج بها العام الماضي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أولمبيك مارسيليا السابق والقادسية السعودي حاليا.

كأس العالم للأندية

ستقام البطولة في الفترة بين 14 يونيو/حزيران و 13 يوليو/تموز 2025 بمشاركة 4 أندية أفريقية، هي الأهلي المصري والترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.

بطولة الأمم الأفريقية للسيدات في المغرب

تقام البطولة في الفترة الممتدة من الخامس إلى 26 يوليو/تموز 2025. وستكون فرصة سانحة للبؤات الأطلس للانتقام من منتخب جنوب أفريقيا الذي تغلب عليهن في النهائي السابق.

المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2026

تتصدر مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والكاميرون والمغرب وساحل العاج والجزائر وتونس وجزر القمر صدارة مجموعاتها في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد التعرف على المنتخبات التسع المتأهلة للمونديال، ستقام في شهر أكتوبر/تشرين الأول المباراة الفاصلة لمعرفة هوية المنتخب العاشر الذي سيمثل القارة السمراء في البطولة بنسختها الجديدة التي تضم 48 منتخبا.

جائزة الكرة الذهبية

ستكون أنظار عشاق الكرة الأفريقية مشدودة نحو حفل جائزة الكرة الذهبية في أكتوبر/تشرين الأول، على اعتبار أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول سيكون أحد أبرز المرشحين للظفر بها في ظل المستويات التي يقدمها مع ليفربول المرشح بدوره للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

أفضل لاعب أفريقي

من المنتظر أن يقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسواء فاز بالكرة الذهبية أم لا، فإن صلاح لديه بالفعل فرصة قوية للفوز بلقب أفضل لاعب أفريقي للمرة الثالثة بعد عامي 2017 و2018.

كأس أمم أفريقيا

تُختتم الأحداث الرياضية في عام 2025 بإقامة النسخة الـ 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي ستستضيفها المغرب، خلال الفترة الممتدة بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026.