موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا على ملعب ميستايا، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأجلت المباراة -التي كانت مقررة في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- بسبب عاصفة دانا التي ضربت فالنسيا وخلفت عديدا من الضحايا.

ويسعى "الريال" خلال هذه المواجهة لحصد الـ3 نقاط بهدف تصدر الليغا.

ويحتل "الملكي" المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف جاره اللدود أتلتيكو مدريد.

في المقابل، يمر فريق "الخفافيش" بوضعية صعبة هذا الموسم، إذ يقبع في المركز الـ19 برصيد 12 نقطة فقط، ويتطلع للفوز على ريال مدريد لإنقاذ نفسه من دوامة الهبوط.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب ميستايا، وتنطلق الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة مكة المكرمة، منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والعاشرة بتوقيت القاهرة.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 1 (تعليق نوفل باشي)

وتواجه الفريقان 133 مرة: