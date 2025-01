في سن الـ17.. لامين جمال يكتسح نجوم كرة القدم في القيمة السوقية

اكتسح الإسباني لامين جمال جوهرة برشلونة الإسباني العديد من نجوم كرة القدم بفارق مذهل من حيث القيمة السوقية عندما كانوا في نفس عمره.

وارتفعت القيمة السوقية لجمال (17 عاما) من 150 مليون يورو إلى 180 مليونا، وفق التحديث الأخير الصادر في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 عن موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في إحصائيات وبيانات اللاعبين والأندية.

وزادت القيمة السوقية لجمال 30 مليون يورو مقارنة بالتحديث قبل الأخير والذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعند مقارنة هذا المبلغ بأرقام الأرجنتيني ليونيل ميسي والإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور وهم بعمر 17 عاما، فإن جمال يكتسح الجميع وبفارق بعيد جدا.

'Stellar Lamine'

"The young footballer closed out a great year by receiving the Globe Soccer Award in Dubai for the Best Emerging Player."

"His market value on Transfermarkt has risen to €180 million, surpassing Kylian Mbappé, whose value has dropped to €160… pic.twitter.com/kTFuY2KPXM

— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) December 27, 2024