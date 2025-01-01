في سن الـ17.. لامين جمال يكتسح نجوم كرة القدم في القيمة السوقية

اكتسح الإسباني لامين جمال جوهرة برشلونة الإسباني العديد من نجوم كرة القدم بفارق مذهل من حيث القيمة السوقية عندما كانوا في نفس عمره.

وارتفعت القيمة السوقية لجمال (17 عاما) من 150 مليون يورو إلى 180 مليونا، وفق التحديث الأخير الصادر في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 عن موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في إحصائيات وبيانات اللاعبين والأندية.

And the winner is… Lamine Yamal! pic.twitter.com/Qu3L88u7LK — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2024

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وزادت القيمة السوقية لجمال 30 مليون يورو مقارنة بالتحديث قبل الأخير والذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعند مقارنة هذا المبلغ بأرقام الأرجنتيني ليونيل ميسي والإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور وهم بعمر 17 عاما، فإن جمال يكتسح الجميع وبفارق بعيد جدا.

SPORT | 'Stellar Lamine' "The young footballer closed out a great year by receiving the Globe Soccer Award in Dubai for the Best Emerging Player." "His market value on Transfermarkt has risen to €180 million, surpassing Kylian Mbappé, whose value has dropped to €160… pic.twitter.com/kTFuY2KPXM — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) December 27, 2024

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ويُعد بيلينغهام صاحب الرقم الأقرب لجمال، إذ وصلت قيمته السوقية إلى 55 مليون يورو وهو بعمر 17 عاما أثناء وجوده مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

الصادم أن القيمة السوقية لمبابي وميسي وهم بهذا العمر وصلت إلى 4 و3 ملايين يورو على التوالي، وهي أرقام لا تُذكر مقارنة بجمال.

وتاليا القيمة السوقية لأبرز نجوم كرة القدم الحاليين وهم بعمر 17 عاما:

لامين جمال (برشلونة الإسباني): 180 مليون يورو.

جود بيلينغهام (بوروسيا دروتموند الألماني): 55 مليون يورو.

فينيسيوس جونيور (فلامينغو البرازيلي) 35 مليون يورو.

جمال موسيالا (بايرن ميونخ الألماني): 24 مليون يورو.

كيليان مبابي (موناكو الفرنسي): 4 ملايين يورو.

ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني): 3 ملايين يورو.

كريم بنزيمة (ليون الفرنسي): 450 ألف يورو.

إيرلنغ هالاند (مولده النرويجي): 350 ألف يورو.

ويوجد لامين جمال في المركز الثالث في قائمة أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية وفق التحديث الأخير لموقع "ترانسفير ماركت"، خلف هالاند وفينيسيوس.

Lamine Yamal's market value on TransferMarkt has SURPASSED kylian Mbappe's 🤑 pic.twitter.com/iDuw63RKU9 — 365Scores (@365Scores) December 28, 2024

اللافت في هذا التحديث أن جمال تجاوز مجددا القيمة السوقية للفرنسي مبابي نجم ريال مدريد بفارق 20 مليون يورو.

وتاليا قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في العالم حاليا:

إيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي (24 عاما): 200 مليون يورو.

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني (24 عاما): 200 مليون يورو.

لامين جمال لاعب برشلونة الإسباني (17 عاما): 180 مليون يورو.

الإنجليزي جود بيلنغهام لاعب ريال مدريد الإسباني (21 عاما): 180 مليون يورو.

كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني (26 عاما): 160 مليون يورو.

بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي (23 عاما): 150 مليون يورو.

فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني (21 عاما): 140 مليون يورو

جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني (21 عاما): 140 مليون يورو.

فل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي (24 عاما): 140 مليون يورو.

كول بالمر لاعب تشلسي الإنجليزي (22 عاما): 130 مليون يورو.