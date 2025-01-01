فرحة عمانية وحسرة سعودية بعد نصف نهائي خليجي 26

أطلقت الجماهير العمانية العنان للاحتفالات الصاخبة بعد الفوز على السعودية والتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخها والثانية تواليا.

ورغم نقصها العددي حققت عمان فوزا مثيرا على السعودية 2-1 الثلاثاء في ملعب جابر المبارك وأمام 10500 متفرج في نصف نهائي خليجي 26 المقام على أرض الكويت.

وتمنت الجماهير العمانية أن يحصل المنتخب على اللقب حيث قال أحد المشجعين لموقع الجزيرة نت "إن شاء الله الكأس عماني"، وصرح آخر "رغم النقص العددي أدى المنتحب بشكل جيد.. اللاعبون كانوا رجالا فوق أرضية الملعب".

وبحماس شديد وثقة تحدث مشجعون آخرون عن قيمة الانتصار على المنتخب السعودي القوي وقال أحدهم "عمان أقوى منتخب في الخليج"، بينما قال آخر "اليوم هزمنا السعودية وأملنا أن نتوج باللقب".

وفي الجانب المقابل، عبرت الجماهير السعودية عن خيبة أملها بعد الخروج من نصف النهائي، واعتبر البعض أن هذا الإقصاء سببه تراجع مستوى الأخضر منذ فترة طويلة.

وأوضح أحد مشجعي الأخضر "رغم الانتفاضة والفوز على العراق في ربع النهائي الفريق ما زال يعاني.. مشكلة الأخضر ليست في المدرب بل في غياب الانسجام بين اللاعبين".

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سعادة لاعبي عمان بالتأهل

وإلى جانب الجماهير، لم يخف مسؤولو ولاعبو المنتخب العماني سعادتهم بهذا التأهل إلى المباراة النهائية، وقال محسن المسروري نائب رئيس الاتحاد العماني "أبارك للجماهير العمانية التي أتت لدعم المنتخب.. نحن جاهزون للنهائي".

وصرح اللاعب حارب السعدي: "أعتقد أن الفوز لم يأت من فراغ.. كنا متكاتفين منذ بداية البطولة". وبدوره قال المهاجم عصام الصبحي "رغم ظروف المباراة والنقص العددي قدمنا مباراة كبيرة.. ونجحنا في بلوغ النهائي".

وفشلت السعودية البطلة 3 مرات آخرها في 2003، في مواصلة عروضها القوية بعد فوزها على العراق 3-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات التي تأهلت من خلاله وصيفة للمجموعة الثانية.