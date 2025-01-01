سيناريوهات بقاء أولمو في برشلونة بعد فشل تسجيله

لم يعد المهاجم داني أولمو مدرجا ضمن قائمة برشلونة بعد فشل النادي في تسجيله بحلول الموعد النهائي في 31 ديسمبر/كانون الأول من العام المنقضي. ومع ذلك، تقدم النادي الكتالوني باستئناف إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم للحصول على ترخيص جديد للاعب، بدعوى "القوة القاهرة".

وأكدت رابطة الدوري الإسباني -في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء- أن برشلونة لم يقدم أي بدائل لتلبية متطلبات لوائح الرقابة الاقتصادية، مما يجعل من المستحيل تسجيل لاعبين جدد بداية من الغد الثاني من يناير/كانون الثاني.

ونتيجة لذلك، ألغت رابطة الليغا تسجيل أولمو وأيضا باو فيكتور، بينما عاد المدافع الدانماركي أندرياس كريستنسن، الذي أصيب خلال الجزء الأول من الموسم، إلى تشكيلة برشلونة المتاحة للعب في الدوري الإسباني.

ويظل برشلونة واثقا من أنه سيسجل اللاعبين بمجرد الانتهاء من المعاملات المالية. ومع ذلك، فإن مثل هذا التسجيل سيكون خارج الموعد النهائي وسيتطلب موافقة كل من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني للمضي قدما.

تسجيل ثم إلغاء

بعد تسجيل أولمو في البداية كجزء من إجراء طارئ مؤقت ناجم عن إصابة أندرياس كريستنسن، كافح برشلونة بحثا عن بدائل لتسجيل اللاعب قبل حلول منتصف أمس الثلاثاء في إسبانيا، بعد أن استنفد السبل القانونية لتمديد مدة التسجيل حتى 30 يونيو/حزيران 2025.

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ورفضت محكمة في برشلونة الاثنين طلبا للتمديد إثر اتخاذ محكمة تجارية في عاصمة إقليم كتالونيا القرار عينه الأسبوع الماضي.

وسجّل النادي المُثقل بالديون أولمو باستخدام 80% من راتب المدافع المصاب كريستنسن، وذلك بفضل استثناء يسمح للأندية باستبدال لاعبيهم الغائبين لفترة طويلة.

لويس روخو (MARCA): "جوان، بسبب اللعب بالنار كثيرًا، يومًا ما ستحرق نفسك" تؤكد أزمة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور أن طريقة إدارة لابورتا لنادي برشلونة تتمثل في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لحل المشكلات. هذا الأسلوب أصبح جزءًا من نهجه منذ توليه الرئاسة. منذ اليوم الأول، حيث كانت… pic.twitter.com/dAv11Etl9e — FCB World (@forcabarca_ar) January 1, 2025

وزعمت المحكمة التجارية أن الإنفاق الزائد كان مسموحا به لمنع إصابة طويلة الأمد من تقويض القدرة التنافسية للفرق، ولكن ليس لتسجيل لاعبين تتجاوز أجورهم السقف المسموح به للرواتب.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة قدّم وثائق إلى رابطة الدوري الثلاثاء تُظهر أنه سيُموّل تسجيل أولمو بمبلغ 100 مليون يورو (103 ملايين دولار) من خلال بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو المُوسّع في المستقبل.

على ماذا ينص القانون؟

كما أن النقطة رقم 5 من المادة 141 من اللائحة العامة للاتحاد الملكي الإسباني تقر: "لن يتمكن لاعبو كرة القدم الذين أُلغيت تراخيصهم، خلال الموسم نفسه، من الحصول على ترخيص في فريق النادي نفسه الذي ينتمون إليه. لقد تم ربطهما بالفعل".

🚨 OFFICIAL: La Liga rejects Barcelona’s appeal to register Dani Olmo and Pau Victor. “Barcelona has not presented any alternative that would allow the registration, in accordance with La Liga's economic control regulations, to register any player from next January 2”. pic.twitter.com/kcNlZ2gLlw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024

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ولذلك، يواجه برشلونة مشكلتين في بحثه اليائس عن حل للوضع، من حيث العلاقة بين الاتحاد ورابطة الليغا من جهة، ومن حيث ما تقوله اللوائح من جهة أخرى.

خطوة يائسة

في خطوة يائسة في الساعات الأخيرة من يوم 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، طلب برشلونة بقيادة الرئيس خوان لابورتا ترخيصا جديدا لكلا اللاعبين من الاتحاد. وهذا يعني التعامل معهما وكأن شيئا لم يحدث، وكأنهما لاعبان جديدان تماما تم التعاقد معهما في الصيف.

وجاء في بيان النادي: "يعلن نادي برشلونة أنه طلب ترخيصا جديدا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم للاعبين دانييل أولمو وباو فيكتور".

ويحتاج الترخيص إلى موافقة الاتحاد الإسباني، ولكن حتى لو أعطى الأخير الضوء الأخضر (وهو أمر لم يحدث قط)، فإن رابطة الدوري الإسباني يجب أن تقبله أيضا. وأوضحت رابطة الليغا بالفعل أن برشلونة لم يقدم أي بدائل للتسجيل، وبالتالي لم يعد لديهم ترخيص للعب.

الليغا ترفض رسميًا تسجيل أولمو وباو فيكتور 🚨🚨 — FCB World (@forcabarca_ar) December 31, 2024

ذكرت إدارة النادي أنها ستقوم خلال 48 ساعة تقريبا بإيداع جزء من الـ100 مليون يورو المتوقعة من بيع حقوق البث التلفزيوني لكبار الشخصيات في ملعب كامب نو الجديد الذي تقدمه خدمة "سبوتيفاي".

من المتوقع حصول برشلونة على الأموال من عدة شركات عربية بين الخميس والجمعة المقبلين، وبمجرد التحقق من الأموال من قبل رابطة الدوري الإسباني سيستمر داني أولمو وباو فيكتور مع النادي دون أي مكافآت.

مصير أولمو

يتساءل عشاق برشلونة عن مصير أولمو في حال لم يتم تسجيله وتلوح بعض الخيارات بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية:

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البقاء لنهاية الموسم بدون لعب كرة قدم.

الانتقال على سبيل الاعارة مع بقاءه لاعبا لبرشلونة.

لديه بند بعقده يحق له الانتقال إلى أي ناد يريده، كما يلزم برشلونة بدفع قيمة الصفقة كاملة إلى لايبزيغ.

أما في حال انتقال أولمو إلى ناد آخر فبرشلونة سيكون ملزما بأمرين:

دفع قيمة انتقال الصفقة كاملة إلى لايبزيغ.

دفع رواتب أولمو كاملة إلى غاية نهاية عقده 2030 (في حال لم يتنازل).

🚨 SPORT | عدم تسجيل داني اولمو بمثابة إهدار 263M€ ! ▫️48M€ رواتبه

▫️55M€ قيمة الصفقة

▫️60M€ قيمته السوقية

▫️100M€ خسائر مقاعد VIP pic.twitter.com/zozjsoCvNZ — FCB World (@forcabarca_ar) January 1, 2025

الخسائر المالية

إن عدم تسجيل أولمو في النصف الثاني من الموسم يبدو أنه بات احتمالا حقيقيا لبرشلونة ويشكل ضربة رياضية ومالية ضخمة للنادي كما نقلت صحيفة سبورت.

ويواجه برشلونة خسائر بقيمة 263 مليون يورو في حال رحيل نجمه الأول، وتتوزع هذه القيمة بين الرواتب وصفقة انتقال اللاعب من لايبزيغ الألماني وقيمته السوقية وقيمة مقاعد كبار الشخصيات في الكامب نو.

وتعاقد برشلونة مع أولمو في أغسطس/آب الماضي مقابل 60 مليون يورو، لكن لاعب الوسط المهاجم تم تسجيله في النصف الأول فقط من الموسم.

وسجّل اللاعب (26 عاما) 5 أهداف في الدوري المحلي هذا الموسم وتألق مع منتخب "لا روخا" الفائز بلقب كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن أولمو يحظى باهتمام عديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وكذلك ريال مدريد الإسباني.

ورغم الغموض السائد الآن، يظل برشلونة متفائلا بشأن قدرته على تسجيل أولمو بحلول الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، لكن الحقيقة الواضحة أن الأمر لم يعد بيد إدارة الفريق وحدها.