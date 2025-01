سيناريوهات بقاء أولمو في برشلونة بعد فشل تسجيله

لم يعد المهاجم داني أولمو مدرجا ضمن قائمة برشلونة بعد فشل النادي في تسجيله بحلول الموعد النهائي في 31 ديسمبر/كانون الأول من العام المنقضي. ومع ذلك، تقدم النادي الكتالوني باستئناف إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم للحصول على ترخيص جديد للاعب، بدعوى "القوة القاهرة".

وأكدت رابطة الدوري الإسباني -في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء- أن برشلونة لم يقدم أي بدائل لتلبية متطلبات لوائح الرقابة الاقتصادية، مما يجعل من المستحيل تسجيل لاعبين جدد بداية من الغد الثاني من يناير/كانون الثاني.

ونتيجة لذلك، ألغت رابطة الليغا تسجيل أولمو وأيضا باو فيكتور، بينما عاد المدافع الدانماركي أندرياس كريستنسن، الذي أصيب خلال الجزء الأول من الموسم، إلى تشكيلة برشلونة المتاحة للعب في الدوري الإسباني.

ويظل برشلونة واثقا من أنه سيسجل اللاعبين بمجرد الانتهاء من المعاملات المالية. ومع ذلك، فإن مثل هذا التسجيل سيكون خارج الموعد النهائي وسيتطلب موافقة كل من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني للمضي قدما.

بعد تسجيل أولمو في البداية كجزء من إجراء طارئ مؤقت ناجم عن إصابة أندرياس كريستنسن، كافح برشلونة بحثا عن بدائل لتسجيل اللاعب قبل حلول منتصف أمس الثلاثاء في إسبانيا، بعد أن استنفد السبل القانونية لتمديد مدة التسجيل حتى 30 يونيو/حزيران 2025.

ورفضت محكمة في برشلونة الاثنين طلبا للتمديد إثر اتخاذ محكمة تجارية في عاصمة إقليم كتالونيا القرار عينه الأسبوع الماضي.

وسجّل النادي المُثقل بالديون أولمو باستخدام 80% من راتب المدافع المصاب كريستنسن، وذلك بفضل استثناء يسمح للأندية باستبدال لاعبيهم الغائبين لفترة طويلة.

وزعمت المحكمة التجارية أن الإنفاق الزائد كان مسموحا به لمنع إصابة طويلة الأمد من تقويض القدرة التنافسية للفرق، ولكن ليس لتسجيل لاعبين تتجاوز أجورهم السقف المسموح به للرواتب.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة قدّم وثائق إلى رابطة الدوري الثلاثاء تُظهر أنه سيُموّل تسجيل أولمو بمبلغ 100 مليون يورو (103 ملايين دولار) من خلال بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو المُوسّع في المستقبل.

كما أن النقطة رقم 5 من المادة 141 من اللائحة العامة للاتحاد الملكي الإسباني تقر: "لن يتمكن لاعبو كرة القدم الذين أُلغيت تراخيصهم، خلال الموسم نفسه، من الحصول على ترخيص في فريق النادي نفسه الذي ينتمون إليه. لقد تم ربطهما بالفعل".

🚨 OFFICIAL: La Liga rejects Barcelona’s appeal to register Dani Olmo and Pau Victor.

“Barcelona has not presented any alternative that would allow the registration, in accordance with La Liga's economic control regulations, to register any player from next January 2”. pic.twitter.com/kcNlZ2gLlw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024