برشلونة الأكثر استفادة من تقنية "الفار" بالدوري الإسباني

يعتبر برشلونة -الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم حاليا- الفريق الأكثر استفادة من تقنية حكم الفيديو "الفار" في الموسم الحالي بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن تقنية "الفار" تدخلت 83 مرة في الليغا منذ انطلاق الموسم الكروي 2024-2025 وكان البلوغرانا أكثر المستفيدين من ذلك وعلى الجهة المقابلة كان ديبورتيفو ألافيس أكثر المتضررين منها.

وخدمت تقنية "الفار" برشلونة أكثر من غيره من فرق الدوري الإسباني، حيث تدخلت 8 مرات لتغيير أو تأكيد قرارات لصالح الفريق الكتالوني أهمها إلغاء 5 أهداف لصالح الفرق المنافسة بداعي التسلل.

🖥️💥 El VAR se marchó antes de tiempo del Barcelona – Las Palmas. 👉🏻 McKenna agarra por la camiseta a Pau Víctor impidiendo que remate con todo a favor. ❌ ES PENALTI. ▪️ Cordero Vega no apreció la infracción y Busquets Ferrer se lavó las manos. pic.twitter.com/yPmyrzXdUh — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 30, 2024

ويأتي فياريال في المركز الثاني كأكثر الفرق استفادة من تقنية حكم الفيديو بواقع 7 حالات يليه أتلتيك بلباو (6)، فيما تدخل "الفار" لصالح أتلتيكو مدريد المتصدر وريال مدريد ثاني الترتيب 3 مرات فقط أي أقل من نصف حالات البارسا.

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ألافيس الأكثر معاناة من "الفار"

وكان ليغانيس صاحب المركز الـ15 برصيد 18 نقطة هو الفريق الوحيد بين نظرائه في الليغا الذي لم يستفد حتى الآن من "الفار".

وعلى الجهة المقابلة فإن ديبورتيفو ألافيس هو الأكثر تضررا من تقنية الفيديو بـ9 قرارات مضادة أبرزها إلغاء 4 أهداف للفريق كما احتسبت لمنافسيه 3 ركلات جزاء.

ويأتي فياريال في المركز الثاني كأكثر فرق الليغا تضررا من "الفار" بواقع 7 حالات ثم ريال مايوركا بـ6 حالات عكسية.

وبخصوص ثلاثي المقدمة تضرر أتلتيكو مدريد وبرشلونة من 5 قرارات عكسية أما ريال مدريد فكان من نصيبه 3 تدخلات ضده فقط، أما الفريق الأقل ضررا فهو فالنسيا إذ تدخّل الفار ضده مرة واحدة.

وفيما يتعلق بركلات الجزاء -وهو الإجراء الأكثر مراجعة بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد- فكان أتلتيك بلباو هو أكبر المستفيدين من ذلك بواقع 4 ركلات يليه أوساسونا (3).

أما الأهداف الملغاة بداعي التسلل فكان أكبر المتضررين هما سيلتا فيغو وألافيس (4)، يليهما أتلتيكو مدريد وفياريال (3).

وفي المجمل كان إجراء احتساب ركلات الجزاء هو الأكثر تدخلا لتقنية الفار بواقع 38 من أصل 83 حالة، مقابل 15 تدخلا يخص البطاقات الحمراء.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة يليه ريال مدريد في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فيما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 38 نقطة، علما بأن فريقي مدريد لعبا مباراة أقل عن البلوغرانا.