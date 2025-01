لم تحدث منذ قرن.. أموريم يسجل أسوأ بداية في تاريخ مانشستر يونايتد

لم تتحسن نتائج مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مدربه الجديد البرتغالي روبن أموريم الذي حقق أسوأ بداية لمدرب في تاريخ النادي منذ أكثر من قرن.

ومنذ توليه تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلفا للهولندي إريك تن هاغ قاد أموريم الفريق في 11 مباراة بجميع البطولات فاز في 4 فقط وخسر 6 وتعادل مرة واحدة.

وفي مباراته الأخيرة، الاثنين الماضي، سقط يونايتد على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد (0-2) ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتكبد الفريق خسارته التاسعة في الدوري المحلي.

Ruben Amorim can't believe what he's seeing from Man United vs. Newcastle. pic.twitter.com/JmnhQxzuJF — ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2024

وتعد هذه الخسارة الخامسة للفريق من أصل 8 مباريات في البريميرليغ تحت قيادة أموريم الذي سجل أسوأ بداية لمدرب في تاريخ "الشياطين الحمر" منذ 103 أعوام وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة "حتى الآن لم ينسجم لاعبو مانشستر يونايتد مع طريقة لعب أموريم 3-4-3″، في إشارة إلى معاناة الفريق مع البرتغالي.

وبعد الخسارة أمام "المكبايس" أنهى الفريق الأحمر العام المنقضي بأقل رصيد من النقاط منذ 1989 (51 نقطة)، ومني بـ3 هزائم متتالية على أرضه لأول مرة منذ 1979.

وخسر مانشستر يونايتد 6 مباريات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 في جميع البطولات، وهو أكبر عدد من الهزائم في شهر واحد منذ سبتمبر/أيلول 1930.

وخلال المباريات الثماني في الدوري الإنجليزي حقق مان يونايتد أرقاما سلبية بعدة جوانب هي:

سجل 9 أهداف وهو رابع أسوأ معدل تهديفي في البريميرليغ منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، و4 فرق فقط سجلت أقل منه.

بلغ معدل تسديد اللاعبين 9.18% ما وضعهم في المركز الـ14 بين فرق المسابقة.

ارتكب اللاعبون 4 أخطاء مباشرة تسببت في قبول أهداف.

لو بدأ الدوري منذ استلام أموريم المهمة لكان الفريق في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط، مبتعدا عن مركز الهبوط بنقطة واحدة.

استقبلت شباك الفريق 18 هدفا في ديسمبر/كانون الأول وهو أكبر عدد من الأهداف تتلقاه شباكه في شهر واحد منذ مارس/آذار 1964.

وترى "ديلي ميل" أن هذه الأزمات سبقت في الحقيقة وصول أموريم إلى أولد ترافورد وأن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق تن هاغ والرئيس السير جيم راتكليف، لكن المدرب البرتغالي أصبح مرتبطا بهذه "الفوضى الرهيبة".

أموريم يخشى الهبوط

ورغم ذلك اعترف أموريم أن وضع الفريق معه ليس جيدا حيث قال "لم نتحسن وهذا خطئي، إنه أمر محرج أن أكون مدربا لمانشستر يونايتد وأخسر الكثير من المباريات لكن يتعين علينا التعامل مع اللحظات الصعبة".

وأقر أموريم بأن مسألة الهبوط باتت تشكل تهديدا حقيقيا للفريق -الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري الإنجليزي (20 مرة)، ويبتعد "الشياطين الحمر" حاليا بفارق 7 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

Ruben Amorim suggests Man United’s form could drag them into a relegation battle this season 👀 pic.twitter.com/mTJUdysQU7 — ESPN UK (@ESPNUK) December 31, 2024

وتابع المدرب البرتغالي "هذا واضح حقا لذلك يتعين علينا القتال إنها لحظة صعبة، هي واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ مانشستر يونايتد وعلينا أن نتعامل معها بصدق".

وتابع أموريم (39 عاما) "أنا مسؤول لا أحب أن أصل إلى هنا وأختلق الأعذار، أعتقد أن الناس سئموا الأعذار في هذا النادي. نادينا يحتاج إلى صدمة وعلينا أن نفهم ذلك، إنها لحظة صعبة للغاية وعلينا أن نكافح من أجل المباراة المقبلة".

🚨 Rúben Amorim: “No excuses, people is tired of that… Man United need a shock”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/jc0P0miNvW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، وفي مباراته المقبلة سينزل الفريق ضيفا على المتصدر ليفربول يوم الأحد المقبل في الجولة الـ20 من البريميرليغ.