أكثر 20 لاعبا انخفضت قيمتهم السوقية في 2024

كشف موقع عالمي مختص بالإحصائيات والبيانات عن قائمة أكثر 20 لاعبا حول العالم انخفضت قيمتهم السوقية خلال عام 2024.

وجاء الفرنسي راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان على رأس القائمة التي أصدرها موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لمواني 30 مليون يورو أي أنها انخفضت بمقدار 40 مليونا عن تلك التي كان عليها في بداية العام الحالي.

🚨⚠️ Kolo Muani's exit in January is considered sure and almost guaranteed, as Luis Enrique keeps showing he doesn't count on the French striker anymore. PSG are open to discuss Randal's exit on their conditions, same as Milan Skriniar. Plan reported 10 days ago, confirmed. pic.twitter.com/CUAp9Z020w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2024

وضمت القائمة في المراكز الخمسة الأولى إلى جانب مواني كلًّا من النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي التركي، الألماني ليروى ساني والفرنسي كينغسلي كومان ثنائي بايرن ميونخ الألماني، والبرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال الإنجليزي.

وشهدت القائمة وجود لاعب عربي وحيد هو الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، فيما ظهرت أسماء 3 لاعبين ينشطون في الدوري السعودي وهم البرازيلي نيمار والبرتغالي جواو كانسيلو ثنائي الهلال والفرنسي موسى ديابي لاعب اتحاد جدة.

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قائمة أكثر 20 لاعبا انخفضت قيمتهم السوقية خلال عام 2024:

الفرنسي راندال كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان: قيمته السوقية الحالية 30 مليون يورو (انخفضت 40 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 30 مليون يورو (انخفضت 40 مليونا). النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب غلطة سراي: قيمته السوقية الحالية 75 مليون يورو (انخفضت 35 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 75 مليون يورو (انخفضت 35 مليونا). الألماني ليروى ساني لاعب بايرن ميونخ: قيمته السوقية الحالية 45 مليون يورو (انخفضت 35 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 45 مليون يورو (انخفضت 35 مليونا). البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال: قيمته السوقية الحالية 35 مليون يورو (انخفضت 30 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 35 مليون يورو (انخفضت 30 مليونا). الفرنسي كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونخ: قيمته السوقية الحالية 35 مليون يورو (انخفضت 30 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 35 مليون يورو (انخفضت 30 مليونا). البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي: قيمته السوقية الحالية 15 مليون يورو (انخفضت 30 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 15 مليون يورو (انخفضت 30 مليونا). السلوفاكي ميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان: قيمته السوقية الحالية 15 مليون يورو (انخفضت 30 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 15 مليون يورو (انخفضت 30 مليونا). الإيطالي فيديريكو كييزا لاعب ليفربول: قيمته السوقية الحالية 22 مليون يورو (انخفضت 28 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 22 مليون يورو (انخفضت 28 مليونا). الألماني جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ: قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا). الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب تشلسي: قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا). الإنجليزي جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي: قيمته السوقية الحالية 45 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 45 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا). البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب أرسنال: قيمته السوقية الحالية 45 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 45 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا). البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وست هام يونايتد: قيمته السوقية الحالية 40 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 40 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا). الإيرلندي إيفان فيرغسون لاعب برايتون: قيمته السوقية الحالية 40 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 40 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا). البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي: قيمته السوقية الحالية 35 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 35 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا). الفرنسي موسى ديمبلي لاعب اتحاد جدة السعودي: قيمته السوقية الحالية 35 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 35 مليون يورو (انخفضت 25 مليونا). الإنجليزي رحيم ستيرلنغ لاعب أرسنال: قيمته السوقية الحالية 22 مليون يورو (انخفضت 23 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 22 مليون يورو (انخفضت 23 مليونا). البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي: قيمته السوقية الحالية 18 مليون يورو (انخفضت 22 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 18 مليون يورو (انخفضت 22 مليونا). الإنجليزي جيمس وارد براوس لاعب نوتنغهام فورست: قيمته السوقية الحالية 16 مليون يورو (انخفضت 22 مليونا).

قيمته السوقية الحالية 16 مليون يورو (انخفضت 22 مليونا). الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان: قيمته السوقية الحالية 14 مليون يورو (انخفضت 21 مليونا).