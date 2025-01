أكثر 20 لاعبا انخفضت قيمتهم السوقية في 2024

كشف موقع عالمي مختص بالإحصائيات والبيانات عن قائمة أكثر 20 لاعبا حول العالم انخفضت قيمتهم السوقية خلال عام 2024.

وجاء الفرنسي راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان على رأس القائمة التي أصدرها موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لمواني 30 مليون يورو أي أنها انخفضت بمقدار 40 مليونا عن تلك التي كان عليها في بداية العام الحالي.

🚨⚠️ Kolo Muani's exit in January is considered sure and almost guaranteed, as Luis Enrique keeps showing he doesn't count on the French striker anymore.

PSG are open to discuss Randal's exit on their conditions, same as Milan Skriniar.

Plan reported 10 days ago, confirmed. pic.twitter.com/CUAp9Z020w

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2024