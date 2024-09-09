فيفا يُعلن المنتخبات التي فشلت في التأهل لكأس العالم 2026

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، تقريرا عن المنتخبات التي فشلت في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.

وستشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا، أي أكثر بـ16 منتخبا، مقارنة بالنسخ السبع الأخيرة، وتحديدا منذ عام 1998.

وتتأهل إلى المونديال 8 منتخبات بشكل مباشر من قارة آسيا، بالإضافة مقعد واحد في الملحق القاري، مقابل 9 مقاعد مباشرة لقارة أفريقيا، بالإضافة إلى مقعد واحد في الملحق القاري.

وبالنسبة للكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، فإنها ستحصل على 6 مقاعد مباشرة بجانب مقعدين في الملحق القاري، مقابل 6 مقاعد مباشرة لقارة أميركا الجنوبية لكرة القدم بجانب مقعد في الملحق القاري.

وتحصل أوقيانوسيا على مقعد واحد مباشر بجانب مقعد واحد في الملحق القاري، في الوقت الذي تحصل فيه قارة أوروبا على 16 مقعدا مباشرا في المونديال.

وبالنسبة للمنتخبات التي فشلت في التأهل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فهي: بنغلاديش، وبوتان وبروناي، وكمبوديا، وتايوان، وجوام، وهونغ كونغ، ولاوس، ولبنان، وماكاو، وجزر المالديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسنغافورة، وسريلانكا، وطاجيكستان، وتيمور الشرقية، وتركمانستان، واليمن.

هناك 5 أدوار تأهيلية في المجمل لتحديد المقاعد الثمانية المباشرة التي مُنحت لآسيا في كأس العالم 2026، مع تأهل منتخب إضافي إلى الملحق القاري.

الاتحاد الأفريقي

وفيما يخص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لم يتأكد إقصاء أي منتخب حتى الآن من تصفيات المونديال.

وتتنافس 53 دولة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 8 مجموعات، تضم كلٍّ منها 6 منتخبات، ومجموعة واحدة تضم 5 منتخبات بعد انسحاب إريتريا، ويتأهل كل متصدر لمجموعته إلى كأس العالم.

وتتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني إلى دور فاصل لتحديد الممثل الوحيد للقارة في الملحق.

وبالنسبة لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، فإن المنتخبات التي تم إقصاؤها هي: جزر فيرجن الأميركية، وجزر تركس، وكايكوس.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية تحصل على مقاعد تلقائية، كونها الدول المضيفة للبطولة، مما يترك 3 مقاعد مباشرة واثنين آخرين محتملين عبر الملحق.

أميركا الجنوبية

وبالنسبة لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) لم يضمن أي منتخب حتى الآن الخروج من تصفيات المونديال بشكل رسمي.

وبدأت تصفيات أميركا الجنوبية في السابع من سبتمبر/أيلول 2023، وسوف تنتهي في سبتمبر/أيلول 2025.

تتنافس 10 منتخبات في نظام دوري واحد، حيث تلعب ضد بعضها البعض ذهابا وإيابا، والمنتخبات التي ستحتل المراكز الستة الأولى سوف تتأهل مباشرة إلى كأس العالم، في حين يتأهل المنتخب صاحب المركز السابع إلى الملحق.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يتأكد بشكل رسمي حتى الآن خروج أي منتخب من تصفيات المونديال، نظرا لأن التصفيات لم تبدأ بعد، وستنطلق في مارس/آذار 2025، وستنتهي في مارس/آذار 2026.

الدور الأول سيتبع شكلا مألوفا، حيث سيتم تشكيل 12 مجموعة مكونة من 4 أو 5 منتخبات، وسيضمن المتصدرون في كل مجموعة مقاعدهم بكأس العالم، ولتحديد المراكز الأربعة المتبقية في القارة العجوز، ستتم إقامة بطولة فاصلة مكونة من 16 منتخبا، وهم 12 منتخبا حصلوا على المركز الثاني في مجموعاتهم خلال الدور الأول، و4 منتخبات أخرى تملك أفضل تصنيف في دوري الأمم الأوروبية.

أوقيانوسيا

وبالنسبة لاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، فإن المنتخبات التي تم إقصاؤها هي: جزر كوك وتونغا وساموا الأميركية.

للمرة الأولى على الإطلاق، ستضمن أوقيانوسيا مقعدا في كأس العالم، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مقعد آخر عبر الملحق القاري.

وأُقيم الدور الأول من التصفيات في سبتمبر/أيلول 2024، والذي شمل تواجد المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا في القارة، بعد ذلك، سيتم لعب الدور الثاني الذي يتضمن مجموعتين، تحتوي كل مجموعة على 4 منتخبات. أما الدور الثالث والأخير سيلعب بين 4 منتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي، وهو الدور الذي سيحدد ممثل أوقيانوسيا في كأس العالم والملحق القاري.