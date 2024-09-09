المدربون التونسيون يخطفون الأضواء في الدوري الجزائري

تونس- لا تبدو تجارب المدربين التونسيين في عدد من الدوريات العربية لكرة القدم للمحترفين حديثة العهد، لكن الكثير من الأسماء التدريبية خطفت الأضواء مع اقتراب بداية موسم 2024-2025، خصوصا في الدوري الجزائري لكرة القدم.

واستأثر المدربون التونسيون في الموسم الجديد باهتمام ربع أندية الرابطة الأولى المحترفة في الجزائر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أعظم 10 لاعبين جزائريين في تاريخ كرة القدم list 2 of 2 ناد بالدوري المصري يتعاقد مع 15 لاعبا دفعة واحدة end of list

ويضم دوري المحترفين الجزائري 16 مدربا، منهم 11 جزائريا و4 تونسيين ومدرب فرنسي واحد هو باتريك بوميل مدرب مولودية الجزائر.

واستطاع المدربون التونسيون أن يحظوا باهتمام مسؤولي عدد من الأندية الجزائرية خاصة بعد نجاحات سابقة في الملاعب الجزائرية خلال الأعوام الأخيرة والتي قادها بالخصوص نبيل الكوكي وشهاب الليلي وعمار السويح.

معلول.. طموحات محلية وقارية

وأعاد تعاقد اتحاد العاصمة مع التونسي نبيل معلول في يوليو/تموز الماضي مكانة المدرسة التدريبية التونسية في الملاعب العربية.

وعرف نبيل معلول (62 عاما) أوج نجاحاته التدريبية مع ناديه الأم الترجي التونسي عندما قاده في 2011 لإحراز ثلاثية تاريخية: دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي والكأس في تونس.

وفي 2022، تولى معلول تدريب الترجي من جديد وساهم في تتويجه بلقب الدوري، قبل أن يتعاقد مع نادي الكويت حتى نهاية موسم 2023-2024.

وينتظر أن يقود معلول الاتحاد في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية بداية من الأسبوع المقبل عندما يلاقي في الدور الثاني الملعب التونسي من أجل بلوغ دور المجموعات.

وعلى امتداد مسيرته التدريبية أحرز معلول لقب الدوري التونسي في 3 مناسبات والكأس في مناسبة واحدة، كما توج بلقب الدوري الكويتي في 2022 و2024 وكأس الكويت مرة واحدة عام 2021.

راضي الجعايدي

من جهته، تعاقد نادي بارادو الجزائري مع التونسي راضي الجعايدي، المدرب السابق للترجي ونادي ساوثهامبتون الإنجليزي وسيركل بروج البلجيكي وهارفورد أتلتيك الأميركي.

ويطمح راضي الجعايدي لتوظيف خبرته التدريبية في الملاعب الإنجليزية مع نادي بارادو وقيادته لتحقيقه نتائج تليق بعراقة النادي وتطلعات مسؤوليه ومشجعيه.

وقال الجعايدي للجزيرة نت: "تدريب نادي بارادو أعتبره تحديا خاصا ومهمة مفصلية في مسيرتي؛ ذلك لأنها أول محطة تدريبية خارج أوروبا وتونس، وأول تجربة في الدوري الجزائري الذي اعتبره من أفضل الدوريات العربية".

وتابع الجعايدي الذي تولى تدريب الترجي التونسي في موسم 2021-2022 وساهم في إحرازه لقب الدوري: "الفريق أنهى الموسم الماضي سباق الدوري في المركز السادس، وهدفنا في الموسم الجديد سيكون إنهاء الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى".

حاتم الميساوي

وبجانب معلول والجعايدي سيكون حاتم الميساوي، واحدا من الأسماء التونسية في الدوري الجزائري بعدم تعاقده مع اتحاد خنشلة، الذي يدخل سباق الدوري الممتاز بطموحات عالية بعدما دعم صفوفه بنحو 10 تعاقدات.

وفي تعليقه على توافد المدربين التونسيين على الدوري الجزائري الممتاز، كشف الميساوي للجزيرة نت، أن "النجاحات التي حققها عدد من المدربين التونسيين مع الأندية الجزائرية هي التي رسخت فكرة استقطاب المدرب التونسي والثقة بكفاءته".

وأضاف: "هذه أول تجربة لي في الدوري الجزائري، والتي ستكون مع اتحاد خنشلة النادي الذي يملك طموحات كبيرة، لن نلعب من أجل التتويج باللقب طبعا، لكن طموحاتنا ستكون مشروعة في إنهاء الدوري ضمن مراكز متقدمة، والمراهنة على الأدوار الأولى في سباق الكأس".

ودرب الميساوي (54 عاما) أندية مستقبل قابس والملعب التونسي واتحاد بن قردان، كما عمل مدربا مساعدا لمنتخب تونس ومدربا أول لمنتخب بلاده للاعبين المحليين في 2016.

معز بوعكاز

وسيكون المدرب معز بوعكاز رابع المدربين التونسيين في الدوري الجزائري بعد تعاقده مع أولمبيك أقبو الوافد الجديد على الدوري الممتاز.

وخلافا لمعلول والجعايدي والميساوي، يملك بوعكاز (57 عاما) تجربة كبيرة مع الأندية الجزائرية، إذ سبق له تدريب أندية وفاق سطيف ومولودية وهران وشبيبة بجاية واتحاد بسكرة وأهلي برج بوعريريج.