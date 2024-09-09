موعد مباراة فلسطين ضد الأردن في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب فلسطين ضد ضيفه الأردني بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب كلفا في ماليزيا، وتنطلق صفارة البداية الساعة الثالثة مساء (17:00) حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة:

beIN Sports HD 3

ويعلق عليها محمد بركات.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وفرط الأردن في تقدمه بهدف، حيث تعادل في الجولة الأولى على ملعبه 1-1 أمام الكويت، في حين عاد المنتخب الفلسطيني بتعادل ثمين بدون أهداف من كوريا الجنوبية.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على نظيره العماني 1-0.

نظام التصفيات الآسيوية

تمثل قارة آسيا 8 منتخبات في مونديال 2026 مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

ويشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قُسّمت على 3 مجموعات، تضم كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين ستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.