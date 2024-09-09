أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف الدولية في العالم بينهم نجم عربي

صنّف موقع "ترانسفير ماركت" الألماني قائمة تضم أفضل 10 لاعبين لكرة القدم ساهموا في الأهداف، إما بالصناعة أو التسجيل مع منتخبات بلادهم خلال الخمس أعوام الأخيرة، واحتل نجم عربي المرتبة السابعة في القائمة.

وجاء النجم القطري أكرم عفيف في المرتبة السابعة بالقائمة التي تصدرها الفرنسي كيليان مبابي.

واعتمد التصنيف على عدد الأهداف المسجلة أو المصنوعة من اللاعبين، وفي حال التساوي فيهما يُنظَر لعدد المباريات ليتم تقديم صاحب المباريات الأقل.

وفي ما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين ساهموا في الأهداف (صناعة وتسجيلا) مع المنتخبات خلال السنوات الخمس الأخيرة: