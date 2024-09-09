أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف الدولية في العالم بينهم نجم عربي
9/9/2024
صنّف موقع "ترانسفير ماركت" الألماني قائمة تضم أفضل 10 لاعبين لكرة القدم ساهموا في الأهداف، إما بالصناعة أو التسجيل مع منتخبات بلادهم خلال الخمس أعوام الأخيرة، واحتل نجم عربي المرتبة السابعة في القائمة.
وجاء النجم القطري أكرم عفيف في المرتبة السابعة بالقائمة التي تصدرها الفرنسي كيليان مبابي.
واعتمد التصنيف على عدد الأهداف المسجلة أو المصنوعة من اللاعبين، وفي حال التساوي فيهما يُنظَر لعدد المباريات ليتم تقديم صاحب المباريات الأقل.
وفي ما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين ساهموا في الأهداف (صناعة وتسجيلا) مع المنتخبات خلال السنوات الخمس الأخيرة:
- الفرنسي كيليان مبابي (ساهم في 59 هدفا خلال 52 مباراة).
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (ساهم في 56 هدفا خلال 51 مباراة).
- الإنجليزي هاري كين (ساهم في 53 هدفا خلال 59 مباراة).
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (ساهم في 51 هدفا خلال 55 مباراة).
- البلجيكي لوكاكو (ساهم في 46 هدفا خلال 38 مباراة).
- الهولندي ممفيس ديباي (ساهم في 46 هدفا خلال 49 مباراة).
- القطري أكرم عفيف (ساهم في 46 هدفا خلال 55 مباراة).
- الإيراني مهدي طارمي (ساهم في 43 هدفا خلال 43 مباراة).
- البولندي ليفاندوفسكي (ساهم في 42 هدفا خلال 47 مباراة).
- البرتغالي برونو فرنانديز (ساهم في 42 هدفا خلال 59 مباراة).
المصدر : مواقع إلكترونية