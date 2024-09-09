الإيطالي يانيك سينر يفوز ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس لأول مرة في تاريخه بالفوز على الأميركي تايلور فريتز في المباراة النهائية، الأحد.

وانتزع سينر لقب "فلاشينغ ميدوز" آخر البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) هذا العام بعد الفوز بـ3 مجموعات بدون رد بنتيجة 6-3 و6-4 و7-5 في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة.

وبات سينر البالغ من العمر 23 عاما أول لاعب إيطالي يحقق لقب بطولة أميركا المفتوحة، ورابع لاعب يجمع بين لقبي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز على الملاعب الصلبة في موسم واحد.

وسبق سينر في إنجاز الجمع بين لقبي غراند سلام على الملاعب الصلبة في عام واحد كل من السويدي ماتس فيلاندر، والسويسري روجر فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وواصل المصنف الأول عالميا مسيرته القوية في 2024 بتحقيق لقبه السادس هذا العام، وحقق رقما قياسيا بتسجيل 55 انتصارا مقابل 5 هزائم فقط.

أما الأميركي فريتز (26 عاما) فقد فرط في فرصة الفوز بأول لقب في مسيرته ببطولات غراند سلام، كما خسر مباراته العاشرة على التوالي أمام أحد متصدري الترتيب العالمي، ليفشل أيضا في إهداء بلاده أول لقب للرجال بالبطولات الكبرى منذ تتويج أندي روديك بلقب أميركا المفتوحة في عام 2003.