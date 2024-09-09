الجماهير تطلق صفارات الاستهجان بوجه ماكرون في ختام دورة الألعاب البارالمبية

أطلقت الجماهير الفرنسية التي حضرت حفل ختام دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024) صفارات الاستهجان بوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحظة قيامه حين تقديمه من المذيع الرسمي في ملعب فرنسا.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن صفارات الاستهجان كانت واضحة ضد ماكرون بعد يومين فقط من المسيرات الكبرى التي خرجت في فرنسا تطالب بتنحيته، بسبب رفضه تعيين رئيس حكومة من التيار اليساري الفائز.

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ختام الألعاب البارالمبية

وأُسدل الستار على دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في أجواء احتفالية بملعب فرنسا رغم تساقط الأمطار أمس الأحد.

وشارك 24 منسق أغانٍ فرنسيا في إحياء الجزء الأخير من الحفل.

وفي وقت سابق، شارك 169 وفدا في استعراض على أنغام الموسيقى الكلاسيكية الفرنسية التي دفعت الجماهير للغناء.

وسلّمت آن إيدالجو -رئيسة بلدية باريس العلم البارالمبي- إلى أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية الذي قدمها إلى كاريس باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس وأول رئيسة بلدية من ذوي البشرة السمراء تتلقى العلم البارالمبي خلال حفل الختام.

وغنت آلي ستوركر النشيد الوطني الأميركي.

Le chef de l'état Emmanuel Macron en partie hué au Stade de France à l'occasion de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques#Paralympics2024 pic.twitter.com/zh0wZ15mV4 — Hugo Couturier (@HugoCouturier) September 8, 2024