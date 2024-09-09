موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الـ35 لكرة القدم التي يحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب بوتسوانا الوطني، وتنطلق صفارة البداية الساعة الرابعة مساء (16:00) حسب توقيت الدوحة والقاهرة.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة:

beIN Sports HD 4

ويعلق عليها المصري علي محمد علي.

يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

مصر تسعى للفوز الثاني

ويسعى المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي إلى الفوز والوصول إلى النقطة السادسة بعد التغلُّب في الجولة الأولى على الرأس الأخضر في القاهرة 3-صفر.

وقدم فريق المدرب حسام حسن أداء قويا ومتناسقا، ولاسيما في الشوط الأول، وعلّق حسن على فوز فريقه "لاعبو المنتخب تحملوا المسؤولية، واستحقوا الفوز الكبير".

وأضاف "كانت المواجهة صعبة للغاية بسبب موعدها في بداية الموسم بالنسبة للمحترفين، وعدم انطلاق الموسم المحلي في مصر".

وقد يغيب عن المباراة مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وتستضيف الرأس الأخضر موريتانيا الثلاثاء أيضا في برايا.