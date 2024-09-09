سر انطلاقة برشلونة الاستثنائية في الليغا هذا الموسم
9/9/2024
حقق فريق برشلونة انطلاقة قوية في الموسم الجديد 2024-2025 بإحرازه 4 انتصارات في مبارياته الأربع التي خاضها في الدوري الإسباني لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك.
ونجح "البارسا" في تحقيق بداية مثالية باحتلاله صدارة الدوري الإسباني على الرغم من افتقاده لخدمات عدد من لاعبيه الأساسيين أمثال غافي ورونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن وفرانكي دي يونغ بداعي الإصابة.
وفاز برشلونة بالدوري الإسباني في تسعة من المواسم العشرة الأخيرة التي بدأ فيها بـ4 انتصارات متتالية بمبارياته الأربع الأولى. والعام الوحيد الذي فشل فيه في القيام بذلك كان في موسم 2013-2014 عندما توج أتلتيكو مدريد بلقب الليغا.
وفي ما يلي أبرز الأرقام التي كانت سببا في الطفرة التي حققها برشلونة هذا الموسم:
- يمتلك برشلونة 12 نقطة من 4 جولات، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، وتلقت شباكه 3 أهداف، ويبتعد عن الثاني غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق 4 نقاط.
- يتصدر برشلونة الدوري الإسباني بأصغر فريق سنا حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 23.4 عامًا. يليه ريال سوسيداد (24.5) وفالنسيا (25) ثم إشبيلية (25.6).
- كان فوز برشلونة على ريال بلد الوليد هو أكبر فوز له في الدوري الإسباني منذ أبريل/نيسان 2016 ضد ديبورتيفو لا كورونيا (8-0) وأكبر فوز له على أرضه في المسابقة منذ مارس/آذار 2014 ضد أوساسونا (7-0).
- فليك هو أول مدرب لبرشلونة يفوز بكل مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإسباني منذ أن حقق إرنستو فالفيردي 7 انتصارات من أول 7 مباريات له في موسم 2017-2018.
- انضم داني أولمو إلى سيسك فابريغاس وزلاتان إبراهيموفيتش كأحد اللاعبين الذين سجلوا في أول مباراتين لهما في الدوري الإسباني مع برشلونة.
- لم يقدم أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا حتى الآن تمريرات بينية أكثر دقة من داني أولمو (3).
- أكمل لامين جمال أكبر عدد من المراوغات (15) أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم.
- كانت ثلاثية رافينيا (هاتريك) ضد ريال بلد الوليد هي الأولى في جميع المسابقات في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.
المصدر : الصحافة الإسبانية