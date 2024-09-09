سر انطلاقة برشلونة الاستثنائية في الليغا هذا الموسم

حقق فريق برشلونة انطلاقة قوية في الموسم الجديد 2024-2025 بإحرازه 4 انتصارات في مبارياته الأربع التي خاضها في الدوري الإسباني لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك.

ونجح "البارسا" في تحقيق بداية مثالية باحتلاله صدارة الدوري الإسباني على الرغم من افتقاده لخدمات عدد من لاعبيه الأساسيين أمثال غافي ورونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن وفرانكي دي يونغ بداعي الإصابة.

وفاز برشلونة بالدوري الإسباني في تسعة من المواسم العشرة الأخيرة التي بدأ فيها بـ4 انتصارات متتالية بمبارياته الأربع الأولى. والعام الوحيد الذي فشل فيه في القيام بذلك كان في موسم 2013-2014 عندما توج أتلتيكو مدريد بلقب الليغا.

وفي ما يلي أبرز الأرقام التي كانت سببا في الطفرة التي حققها برشلونة هذا الموسم: