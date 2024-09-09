لامين جمال نجم برشلونة "دليفري كروي"

بعد صناعته أمس هدفا لزميله بالمنتخب الإسباني المهاجم خوسيلو (لاعب الغرافة القطري) بات النجم الشاب لامين جمال أحد أفضل الممررين الحاسمين الفترة الأخيرة.

وقدم موهبة برشلونة تمريرة حاسمة لخوسيلو الذي ترجمها لهدف منتخب "لاروخا" في فوز الأخير الساحق على سويسرا 4-1 في دوري أمم أوروبا.

وفي آخر 14 مباراة مع المنتخب و"البرسا" ساهم جمال بـ13 هدفا (صنع 11 وسجل هدفين):