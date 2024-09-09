لامين جمال نجم برشلونة "دليفري كروي"
9/9/2024
بعد صناعته أمس هدفا لزميله بالمنتخب الإسباني المهاجم خوسيلو (لاعب الغرافة القطري) بات النجم الشاب لامين جمال أحد أفضل الممررين الحاسمين الفترة الأخيرة.
وقدم موهبة برشلونة تمريرة حاسمة لخوسيلو الذي ترجمها لهدف منتخب "لاروخا" في فوز الأخير الساحق على سويسرا 4-1 في دوري أمم أوروبا.
وفي آخر 14 مباراة مع المنتخب و"البرسا" ساهم جمال بـ13 هدفا (صنع 11 وسجل هدفين):
- جمهورية أيرلندا: تمريرتان حاسمتان.
- كرواتيا: تمريرة حاسمة.
- إيطاليا: لا شيء.
- ألبانيا: لا شيء.
- جورجيا: تمريرة حاسمة.
- ألمانيا: تمريرة حاسمة.
- فرنسا: هدف.
- إنجلترا: تمريرة حاسمة.
- فالنسيا: تمريرة حاسمة.
- أتلتيك بلباو: هدف.
- رايو فايكانو: تمريرة حاسمة.
- بلد الوليد: تمريرتان حاسمتان.
- صربيا: لا شيء.
- سويسرا: تمريرة حاسمة.
المصدر : مواقع إلكترونية