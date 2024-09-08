موعد مباراة السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب الصين ضد ضيفه السعودي بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب داليان في الصين، وتنطلق صفارة البداية الساعة الثالثة مساء (15:00) حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة:

beIN Sports HD 1

ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويسعى المنتخب السعودي لتعويض سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه الإندونيسي في مباراة الجولة الأولى الخميس الماضي، بعدما أهدر سالم الدوسري قائد "الأخضر" ركلة جزاء.

كما تسعى الصين للفوز وتعويض خسارتها الثقيلة صفر-7 أمام اليابان الخميس الماضي في سايتاما شمال طوكيو.

نظام التصفيات الآسيوية

تمثل قارة آسيا 8 منتخبات في مونديال 2026 مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

يشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قُسّمت على 3 مجموعات، تضم كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين ستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.