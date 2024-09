وزنه زائد ولم يفقد مهارته.. إعجاب واستغراب من واين روني

أثار مهاجم مانشستر يونايتد السابق واين روني إعجاب المشجعين عندما أحرز هدفا رائعا من ركلة حرة في مباراة أساطير "الشياطين الحمر" ضد نجوم سلتيك الأسكتلندي لكن ثمة أمر آخر لفت به أنظارهم أيضا.

وشهد ملعب أولد ترافورد، مباراة استعراضية بين أساطير مانشستر يونايتد وغلاسكو سلتيك من بينهم أنطونيو فالنسيا ومايكل كاريك وويس براون وواين روني الذي كان أحد أبطال المواجهة.

وترك مهاجم يونايتد السابق الجميع مشدوهين عندما نفذ بكل دقة ركلة حرة مباشرة انتهت في الشباك ليؤكد أنه لم يفقد مهارات وجودة التسديد بعد سنوات من تركه كرة القدم الاحترافية.

ومع ذلك، فإن ما لفت الانتباه بعد هذا الهدف الرائع لم يكن تنفيذ الركلة الحرة، بل وزنه الزائد الواضح على الرغم من أن عمره 38 عاما فقط وترك عالم كرة القدم الاحترافية قبل 3 سنوات فقط.

وأثارت صورة روني "السمين" التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قارنت حالة الإنجليزي بلياقة كريستيانو رونالدو الذي يكبره بعام واحد، وتصدر عناوين الأخبار هذا الأسبوع لتجاوزه 900 هدف في مسيرته.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wayne Rooney, at 38 years old, scores Manchester United's first free-kick goal at Old Trafford in two years. 😅🎯

