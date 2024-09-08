رونالدو يتفوق على ميسي بفارق كبير في قائمة هدافي العالم

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ يسجل 900 هدف في مباريات رسمية مساء الخميس الماضي 5 سبتمبر/أيلول، عندما أحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده بمرمى كرواتيا.

وسجل رونالدو في مباراة منتخب بلاده (البرتغال) أمام كرواتيا، في بطولة دوري الأمم، وقاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1.

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وبعد الهدف التاريخي، بدا رونالدو خلال الاحتفال شديد التأثر بإنجازه، وسقط على الأرض وغطى وجهه بيديه، بينما هرول زملاؤه للاحتفاء به.

وعلق رونالدو بعد المباراة "هذا يعني الكثير. لقد كان إنجازا أردت الوصول إليه منذ مدة طويلة. كنت أعلم أنني سأصل إلى هذا الرقم، لأنه مع استمراري في اللعب، سيحدث ذلك بشكل طبيعي".

ويضيف هذا الحدث إنجازا آخر إلى رونالدو ومسيرته التي تتضمن الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمعظم أهداف دوري أبطال أوروبا بعدد 141.

ويتفوق رونالدو على أقرب منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يملك برصيده 839 هدفا.

وفي ما يأتي قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية:

1-البرتغالي كريستيانو رونالدو: 900 هدف.

2-الأرجنتيني ليونيل ميسي: 839 هدفا.

3-البرازيلي بيليه: 765 هدفا.

4-البرازيلي روماريو: 756 هدفا.

5-المجري فيرينتس بوشكاش: 753 هدفا.