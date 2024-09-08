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موعد مباراة الكويت ضد العراق في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

كومبو من اليمين: Yousef Al-Salem (L) of Saudi Arabia's Al-Hilal celebrates after scoring a goal against Iran's Persepolis during their AFC Champions League soccer match at King Fahd stadium in Riyadh on May 26, 2015. REUTERS/Faisal Al Nasser ثم Soccer Football - AFC Asian Cup - Group D - Iraq v Vietnam - Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar - January 24, 2024 Iraq's Ayman Hussein celebrates scoring their second goal REUTERS/Ibraheem Al Omari
يوسف ناصر مهاجم الكويت (يمين) وأيمن حسين هداف العراق (رويترز)
8/9/2024

نستعرض موعد مباراة منتخب الكويت ضد ضيفه العراقي بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة:

  • beIN Sports HD 3

ويعلق عليها عامر الخوذيري.

يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على نظيره العُماني 1-صفر.

واقتنص منتخب الكويت تعادلا ثمينا 1-1 في الرمق الأخير من مباراته مع الأردن على ملعبه.

نظام التصفيات الآسيوية

تمثل قارة آسيا 8 منتخبات في مونديال 2026 مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

يشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قُسّمت على 3 مجموعات، تضم كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.

المصدر : الجزيرة

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