موعد مباراة الكويت ضد العراق في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب الكويت ضد ضيفه العراقي بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة:

beIN Sports HD 3

ويعلق عليها عامر الخوذيري.

يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على نظيره العُماني 1-صفر.

واقتنص منتخب الكويت تعادلا ثمينا 1-1 في الرمق الأخير من مباراته مع الأردن على ملعبه.

نظام التصفيات الآسيوية

تمثل قارة آسيا 8 منتخبات في مونديال 2026 مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

يشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قُسّمت على 3 مجموعات، تضم كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.