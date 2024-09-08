ألمانيا تستعرض ضد المجر وهولندا تقسو على البوسنة بدوري الأمم الأوروبية

ظهر المنتخب الألماني بصورة متألقة بعد خروجه المخيب من ربع نهائي كأس أوروبا التي استضافها واعتزال العديد من لاعبيه الأساسيين، وسحق نظيره المجري بـ5 أهداف من دون رد في دوسلدورف السبت، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف ألمانيا كل من نيكلاس فولكروغ (27)، جمال موسيالا (58)، فلوريان فيرتس (66)، البديل ألكسندر بافلوفيتش (77) وكاي هافيرتس (81 من ركلة جزاء).

وتصدرت ألمانيا الترتيب بفارق الأهداف عن هولندا التي حسمت فوزها في الدقائق الأخيرة على ضيفتها البوسنة والهرسك 5-2.

وكرّم الاتحاد الألماني للعبة، الجناح موسيالا قبل انطلاق المباراة بعدما تصدّر ترتيب الهدّافين في كأس أوروبا 2024، بالشراكة مع 5 لاعبين آخرين بـ3 أهداف.

وتبادل المنتخبان الهجمات طوال 20 دقيقة حتى لاحت أمام فولكروغ فرصة افتتاح التسجيل إثر تمريرة من موسيالا، لكنه أهدرها أمام الحارس بيتر غولاتشي الذي تصدى بقدمه (20).

وعوّض فولكروغ الفرصة الأولى بهدف بعد تمريرة من موسيالا مجددا، عقب هجمة منظّمة وسلسلة من التمريرات وصلت أخيرا إلى مهاجم بوروسيا دورتموند الذي لم يجد صعوبة في التسجيل (27).

وتمكن موسيالا المنطلق وحيدا في الأمام من تسجيل الثاني من مجهود فردي (58).

وحسم فيرتس الأمور بهدف ثالث من تسديدة جميلة إثر تمريرة حاسمة من موسيالا (66).

وبصم البديل بافلوفيتش على هدف رابع بعد تسلّمه تمريرة من موسيالا في ثالث كرة حاسمة له في المباراة (77).

وتمكّن هافيرتس أخيرا من تدوين اسمه بين المسجلين من ركلة جزاء (82).

خماسية هولندية ضد البوسنة والهرسك

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة عينها، عانت هولندا في حسم فوزها على ضيفتها البوسنة والهرسك في أيندهوفن حتى آخر الدقائق.

افتتح جوشوا زيركزي الوافد الجديد إلى مانشستر يونايتد الانجليزي التسجيل بعد 13 دقيقة من صافرة البداية، وأدرك إرميدين ديميروفيتش التعادل بعد تمريرة من دينيس حسينباشيتش (27).

وعاد زيركزي للتألق مجددا بتمريرة كرة الهدف الثاني إلى تيجاني ريندرز في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول (45+2).

وتقدم منتخب "الطواحين البرتقالية" بفارق هدفين بفضل نجم ليفربول الإنجليزي كودي خاكبو بتمريرة من ريندرز (56)، قبل أن تحيي صربيا آمالها بإمكانية العودة بهدف المخضرم إدين دجيكو (73).

إلّا أن رجال المدرب رونالد كومان حسموا النتيجة لصالحهم بهدفين في غضون 5 دقائق قبل صافرة النهاية، بفضل البديل "السوبر" فاوت فيخورست الذي سجل رابع أهداف فريقه بعد 14 دقيقة من دخوله إلى أرض الملعب (88)، وتشافي سيمونز بتمريرة من البديل الآخر دونيل مالن (90+2).