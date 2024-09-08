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موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا بدوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

Soccer Football - Euro 2024 - Round of 16 - France v Belgium - Dusseldorf Arena, Dusseldorf, Germany - July 1, 2024 Belgium's Romelu Lukaku in action with France's Aurelien Tchouameni REUTERS/Thilo Schmuelgen Soccer Football - Nations League - League A - Group 2 - France v Italy - Parc des Princes, Paris, France - September 6, 2024 France's Kylian Mbappe looks dejected after the match REUTERS/Christian Hartmann
لوكاكو مهاجم بلجيكا (يمين) ومبابي هداف فرنسا (رويترز)
8/9/2024

نستعرض موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، على ملعب فرنسا في باريس، وتبدأ الساعة العاشرة إلا ربع مساء (21:45) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تنقل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المالكة لحقوق بث بطولة دوري الأمم الأوروبية على قناة:

  • beIN Sports HD1.

وقد تلقى منتخب فرنسا خسارة صادمة 1-3 في مباراته الأولى أمام إيطاليا.

المصدر : الجزيرة

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