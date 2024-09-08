موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا بدوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، على ملعب فرنسا في باريس، وتبدأ الساعة العاشرة إلا ربع مساء (21:45) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تنقل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المالكة لحقوق بث بطولة دوري الأمم الأوروبية على قناة:

beIN Sports HD1.

وقد تلقى منتخب فرنسا خسارة صادمة 1-3 في مباراته الأولى أمام إيطاليا.