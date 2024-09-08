أنشيلوتي يكيل المديح لرونالدو "الأسطورة"

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم بمستوى كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر السعودي، واصفا إياه بالأسطورة وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، "لقد كان وسيظل محترفا عظيما، أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، إنه أسطورة".

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وأضاف "رونالدو مثال عظيم للاعب المحترف، ولقد كان بالنسبة لزملائه زميلاً رائعاً يحظى بأكبر قدر من الاحترام والتقدير".

وحقق "صاروخ ماديرا" إنجازا تاريخيا بوصوله إلى 900 هدف في مسيرته الاحترافية بعد إحراز الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في مرمى كرواتيا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويضيف هذا الحدث إنجازا آخر إلى رونالدو ومسيرته التي تتضمن الاحتفاظ بالأرقام القياسية لمعظم أهداف دوري أبطال أوروبا بعدد 141.

ويتفوق رونالدو على أقرب منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يملك برصيده 839 هدفا.

ولعب "الدون" تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد من 2013 إلى 2015، وقاد الميرينغي للقب دوري أبطال أوروبا العاشر في تاريخ النادي في 2014 بعد صيام استمر 12 عاما.

كما فاز رونالدو بكرتين ذهبيتين في تلك الفترة وسجل رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا حيث سجل رونالدو 17 هدفًا في موسم واحد.