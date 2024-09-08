أعظم 10 لاعبين جزائريين في تاريخ كرة القدم

تشتهر الجزائر بإنجازاتها الكروية قاريا وعالميا وذاع صيتها بفوزها الرائع 2-1 على ألمانيا الغربية في كأس العالم 1982، ورغم أنها لا تعتبر إحدى القوى الرئيسية في كرة القدم العالمية، فإن مواهب جزائرية بارزة تركت بصمتها في عالم الساحرة المستديرة.

وينشط عدد من هذه المواهب في كبرى الدوريات والمسابقات في مختلف الأندية في جميع أنحاء أوروبا، أمثال رامي بن سبعيني وريان آيت نوري وسعيد بن رحمة.

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ويعد رياض محرز أشهر لاعب جزائري لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مهاراته وأهدافه وسرعته، وتوج مع ليستر سيتي بلقب البريميرليغ الملحمي عام 2017، وظفر أيضا رفقة مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية في موسم 2023.

بدوره، دشن رابح ماجر مشاركات نجوم الكرة العربية في دوري أبطال أوروبا في موسم 1986-1987، كما توج باللقب مع بورتو البرتغالي بالفوز على بايرن ميونخ الألماني 2-1 في المباراة النهائية بعدما تألق وسجل بالكعب هدفا تاريخيا.

في المقابل، هناك كوكبة من اللاعبين الموهوبين لم يخوضوا تجربة الاحتراف، ولكنهم برزوا في الدوري المحلي أمثال لخضر بلومي.

وهؤلاء أفضل 10 لاعبين جزائريين في تاريخ كرة القدم:

رابح ماجر: 1978-1992

1978-1992 لخضر بلومي: 1974-1999

رياض محرز: 2009- حتى الآن

مصطفى دحلب: 1965-1989

1965-1989 علي بن شيخ: 1973-1988

صلاح عصاد: 1975-1989

World Cup Spain '82

Algeria

Salah Assad pic.twitter.com/IwF9JwNk25 — Superb Footy Pics (@SuperbFootyPics) April 17, 2019