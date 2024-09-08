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أعظم 10 لاعبين جزائريين في تاريخ كرة القدم

محرز أحد أفضل اللاعبين الجزائريين في تاريخ كرة القدم (الفرنسية)
8/9/2024

تشتهر الجزائر بإنجازاتها الكروية قاريا وعالميا وذاع صيتها بفوزها الرائع 2-1 على ألمانيا الغربية في كأس العالم 1982، ورغم أنها لا تعتبر إحدى القوى الرئيسية في كرة القدم العالمية، فإن مواهب جزائرية بارزة تركت بصمتها في عالم الساحرة المستديرة.

وينشط عدد من هذه المواهب في كبرى الدوريات والمسابقات في مختلف الأندية في جميع أنحاء أوروبا، أمثال رامي بن سبعيني وريان آيت نوري وسعيد بن رحمة.

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ويعد رياض محرز أشهر لاعب جزائري لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مهاراته وأهدافه وسرعته، وتوج مع ليستر سيتي بلقب البريميرليغ الملحمي عام 2017، وظفر أيضا رفقة مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية في موسم 2023.

بدوره، دشن رابح ماجر مشاركات نجوم الكرة العربية في دوري أبطال أوروبا في موسم 1986-1987، كما توج باللقب مع بورتو البرتغالي بالفوز على بايرن ميونخ الألماني 2-1 في المباراة النهائية بعدما تألق وسجل بالكعب هدفا تاريخيا.

في المقابل، هناك كوكبة من اللاعبين الموهوبين لم يخوضوا تجربة الاحتراف، ولكنهم برزوا في الدوري المحلي أمثال لخضر بلومي.

وهؤلاء أفضل 10 لاعبين جزائريين في تاريخ كرة القدم:

  • رابح ماجر: 1978-1992
  • لخضر بلومي: 1974-1999
  • رياض محرز: 2009- حتى الآن
Manchester City v Chelsea FC - Premier League
محرز تألق مع المنتخب والأندية التي لعب لها (غيتي)
  • مصطفى دحلب: 1965-1989
  • علي بن شيخ: 1973-1988
  • صلاح عصاد: 1975-1989

  • جمال مناد: 1977-1997
  • حسن لالماس: 1960-1976
  • رشيد مخلوفي: 1954-1970
  • إسلام سليماني: 2007- حتى الآن.
Soccer Football - Ligue 1 - Bordeaux v AS Monaco - Matmut Atlantique, Bordeaux, France - November 24, 2019 AS Monaco's Islam Slimani walks off the pitch after being sent off REUTERS/Regis Duvignau
سليماني هو الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري وتألق مع عدة أندية أوروبية (رويترز)
المصدر : الصحافة البريطانية

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