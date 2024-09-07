موعد مباراة تونس ضد غامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب تونس ضد مضيفه الغامبي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية الـ35 لكرة القدم التي يحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.، والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة الأحد 8 سبتمبر/أيلول على ملعب العبدي بمدينة الجديدة المغربية الذي يتخذه منتخب غامبيا أرضا لمبارياته البيتية، وتنطلق صفارة البداية السادسة مساء (15:00) حسب توقيت مكة الكرمة والقاهرة.

وقد التقى المنتخبان في مباراتين سابقتين فقط انتهت إحداهما بفوز غامبيا والأخرى بالتعادل.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة:

beIN Sports HD 2

ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تونس فازت على مدغشقر رغم الغيابات

وكان فريق "نسور قرطاج" بقيادة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي قد عانى الأمرين، قبل التغلُّب على ضيفه منتخب مدغشقر بهدف متأخر عبر فرجاني ساسي.

وتأثر أداء تونس لغياب لاعب ارتكاز أينتراخت فرانكفورت الألماني إلياس السخيري، لكنه يستعيد القائد يوسف المساكني ليشكل دعما هجوميا للتشكيلة، إضافة إلى لاعب وسط لوغانو السويسري محمد الحاج محمود.

ورأى البنزرتي بعد الفوز الشاق أن "الدقائق الأخيرة من عمر المباراة مهمة جدا، فهي التي تبيّن لُحمة الفريق ومقاومته الذهنية" مضيفا "سعيد جدا بأني وجدتُ فريقا متماسكا وقادرا على عدم الاستسلام".

أما لاعب الوسط محمد علي بن رمضان، فأكد أن "الأهم تحقق (فوز) ضد مدغشقر، وهناك عديد الأمور التي يجب أن نتداركها في أسرع وقت قبل المباراة المقبلة، ونرجو أن نقدّم أداء مشرفا ضد غامبيا".