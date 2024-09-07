أغلى وأشهر سيارات نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز

يتباهى نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يتقاضون أجورا كبيرة أسبوعيا بثرواتهم عبر استعراض سياراتهم الفارهة والباهظة أثناء تنقلهم إلى التدريب أوخلال تجولهم داخل المدن حيث يقيمون في إنجلترا.

ويمتلك النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 492 ألف دولار، سيارة مرسيدس بقيمة 3.56 ملايين دولار.

بدوره يستخدم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام سيارة فيراري يبلغ سعرها 1.58 مليون دولار.

بينما يمتلك المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي يحصل على 459 ألف دولار أسبوعيا أسطولا من السيارات الفارهة والفخمة.

صحيفة "ذا صن" وضعت قائمة بسيارات نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز المذهلة:

Erling Haaland has recently bought a £2.7 million exclusive Mercedes-AMG One car. Only 275 copies of this model were produced. The Norwegian car collector Ertvaag helped Haaland in the acquisition of the car. [via @whatsonthestar] pic.twitter.com/8h8taCD3J8 — Manchestericonic (@manchestriconic) February 29, 2024

النرويجي إيرلينغ هالاند: مرسيدس إي إم جي وان (3.56 مليون دولار).

يمتلك النرويجي بالفعل أسطولا من السيارات، بما في ذلك سيارة رولز رويس كولينان بقيمة 394 ألف دولار.

الكوري الجنوبي سون هيونغ مين: فيراري (1.58 مليون دولار).

تم صنع 499 سيارة فقط من هذه السيارات المذهلة، ويمتلك سون واحدة منها.

4.

Son Heung-min Ferrari LaFerrari.

Price: $3 million (₦1.4 billion)

Only 499 units of the Ferrari LaFerrari were produced between 2013 and 2016. Engine: LaFerrari, mid-mounted 6.3L V12 engine generates 789 hp + electric motor adds 161 hp, producing 950 hp total. pic.twitter.com/NHGpxEsGnd — Actif Drive (@ActifDrive) March 20, 2023

الإنجليزي كول بالمر: لامبورغيني أوروس (236 ألف دولار).

كانت أول لامبورغيني في عالم سيارات الدفع الرباعي يتم مشاهدتها بانتظام في تدريبات الأندية الكبرى.

الهولندي فيرجيل فان ديك: أودي كيو 7 (85.7 ألف دولار).

يمتلك فان ديك أيضًا سيارة فيراري في مجموعة سياراته بقيمة تزيد عن 229 ألف دولار.

المصري محمد صلاح: بنتلي كونتيننتال جي تي (316 ألف دولار).

هي إحدى سيارات صلاح المفضلة، وشوهد صلاح أيضا يقود سيارة لامبورغيني أفينتادور (354 ألف دولار) وسيارة مرسيدس بنز رودستر (236 ألف دولار).

الإنجليزي بوكايو ساكا: مرسيدس جي 63 (250 ألف دولار).

تعتبر واحدة من أكثر السيارات انتشارا بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

Bukayo Saka — Ferrari 458 Spider & Mercedes GLC pic.twitter.com/WSAVWXtmHv — 𝑪𝒉𝒍𝒐𝒆 (@AFC_Chlo) March 30, 2024

الإنجليزي ماركوس راشفورد: ماكلارين 765 إل تي (369 ألف دولار).

كان لديه ولع بسيارات رولز رويس في الماضي، إذ أنفق المال على سيارة بلاك بادج كولينان بقيمة 512 ألف دولار، وسيارة بلاك بادج رايث بقيمة 920 ألف دولار، التي باعها في مزاد العام الماضي بعد تعرضها لأضرار في حادث مروري.

A estrela do Manchester United, Marcus Rashford, chegou hoje para o treinamento a bordo de seu novíssimo McLaren 765LT avaliado em £ 280.000. O seu novo superesportivo foi entregue na semana passada na casa onde ele mora com sua mãe. 📰 Daily Mail / The Sun pic.twitter.com/640qZ91Vkh — Portal McLaren Racing 🇧🇷 (@McLarenBrasilF1) January 4, 2023

الإنجليزي ديكلان رايس" رينج روفر سبورت (105 آلاف دولار).

تعد سيارة رينج روفر سبورت خيارا شائعا بين لاعبي منتخب إنجلترا، حيث يمتلك زميلا رايس لوك شو وهاري ماغواير النوع نفسه أيضا.