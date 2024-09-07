رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

أغلى وأشهر سيارات نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز

هالاند حضر الى التدريبات بهذه السيارة https://x.com/Citizen_baker/status/1709489393365348733 Conversation John Baker @Citizen_baker Erling Haaland has a new car, he rolled up to Man City training in this $3.5million Rezvani Vengeance SUV Yesterday. The team are thinking of getting a bigger one for the next trip to anfield 😂😂
يمتلك النرويجي إيرلينغ هالاند أسطولا من السيارات الفارهة (مواقع التواصل الاجتماعي)
7/9/2024

يتباهى نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يتقاضون أجورا كبيرة أسبوعيا بثرواتهم عبر استعراض سياراتهم الفارهة والباهظة أثناء تنقلهم إلى التدريب أوخلال تجولهم داخل المدن حيث يقيمون في إنجلترا.

ويمتلك النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 492 ألف دولار، سيارة مرسيدس بقيمة 3.56 ملايين دولار.

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بدوره يستخدم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام سيارة فيراري يبلغ سعرها 1.58 مليون دولار.

بينما يمتلك المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي يحصل على 459 ألف دولار أسبوعيا أسطولا من السيارات الفارهة والفخمة.

صحيفة "ذا صن" وضعت قائمة بسيارات نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز المذهلة:

  • النرويجي إيرلينغ هالاند: مرسيدس إي إم جي وان (3.56 مليون دولار).

يمتلك النرويجي بالفعل أسطولا من السيارات، بما في ذلك سيارة رولز رويس كولينان بقيمة 394 ألف دولار.

  • الكوري الجنوبي سون هيونغ مين: فيراري (1.58 مليون دولار).

تم صنع 499 سيارة فقط من هذه السيارات المذهلة، ويمتلك سون واحدة منها.

  • الإنجليزي كول بالمر: لامبورغيني أوروس (236 ألف دولار).

كانت أول لامبورغيني في عالم سيارات الدفع الرباعي يتم مشاهدتها بانتظام في تدريبات الأندية الكبرى.

  • الهولندي فيرجيل فان ديك: أودي كيو 7 (85.7 ألف دولار).

يمتلك فان ديك أيضًا سيارة فيراري في مجموعة سياراته بقيمة تزيد عن 229 ألف دولار.

  • المصري محمد صلاح: بنتلي كونتيننتال جي تي (316 ألف دولار).

هي إحدى سيارات صلاح المفضلة، وشوهد صلاح أيضا يقود سيارة لامبورغيني أفينتادور (354 ألف دولار) وسيارة مرسيدس بنز رودستر (236 ألف دولار).

  • الإنجليزي بوكايو ساكا: مرسيدس جي 63 (250 ألف دولار).

تعتبر واحدة من أكثر السيارات انتشارا بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • الإنجليزي ماركوس راشفورد: ماكلارين 765 إل تي (369 ألف دولار).

كان لديه ولع بسيارات رولز رويس في الماضي، إذ أنفق المال على سيارة بلاك بادج كولينان بقيمة 512 ألف دولار، وسيارة بلاك بادج رايث بقيمة 920 ألف دولار، التي باعها في مزاد العام الماضي بعد تعرضها لأضرار في حادث مروري.

  • الإنجليزي ديكلان رايس" رينج روفر سبورت (105 آلاف دولار).

تعد سيارة رينج روفر سبورت خيارا شائعا بين لاعبي منتخب إنجلترا، حيث يمتلك زميلا رايس لوك شو وهاري ماغواير النوع نفسه أيضا.

المصدر : الصحافة البريطانية

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