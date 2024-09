أغلى وأشهر سيارات نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز

يتباهى نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يتقاضون أجورا كبيرة أسبوعيا بثرواتهم عبر استعراض سياراتهم الفارهة والباهظة أثناء تنقلهم إلى التدريب أوخلال تجولهم داخل المدن حيث يقيمون في إنجلترا.

ويمتلك النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 492 ألف دولار، سيارة مرسيدس بقيمة 3.56 ملايين دولار.

بدوره يستخدم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام سيارة فيراري يبلغ سعرها 1.58 مليون دولار.

بينما يمتلك المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي يحصل على 459 ألف دولار أسبوعيا أسطولا من السيارات الفارهة والفخمة.

Erling Haaland has recently bought a £2.7 million exclusive Mercedes-AMG One car.

Only 275 copies of this model were produced. The Norwegian car collector Ertvaag helped Haaland in the acquisition of the car.

