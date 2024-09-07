أكثر اللاعبين ترشيحا لجائزة الكرة الذهبية

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 التي أعلنت عنها مجلة فرانس فوتبول وضمت 30 لاعبا.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد غياب الأسطورتين ميسي ومنافسه التقليدي رونالدو سويا عن القائمة، منذ 21 عاما.

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كما تعد هذه المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها "البولغا" لاعب إنتر ميامي الأميركي عن قائمة المرشحين بأعرق جائزة فردية في عالم كرة القدم.

بدوره، غاب "الدون" (39 عاما) الذي غادر القارة العجوز للانضمام إلى فريق النصر السعودي في عام 2023، عن اللائحة للعام الثاني تواليا.

لكن "صاروخ ماديرا" يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ترشيحا للفوز بالكرة الذهبية منذ إنشائها في 1956.

في المقابل، يتصدر "البولغا" قائمة الفائزين بالجائزة حيث نالها في 8 مناسبات يليه رونالدو برصيد 5 كرات ذهبية.

الكرة الذهبية هي جائزة سنوية مقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" تمنح لأفضل لاعب كرة قدم.

ومنحت الجائزة لأول مرة سنة 1956، وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.

كانت الجائزة في البداية تمنح للاعبين الأوروبيين فقط، لكن في سنة 1995 عُدل القانون وأصبحت تمنح للاعبين الذين ينشطون في أندية أوروبية. وأصبح الليبيري جورج ويا أول لاعب غير أوروبي يمنح الجائزة سنة 1995.

في سنة 2007 أصبحت الجائزة تمنح لجميع اللاعبين ولم تعد تقتصر على اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية.

وهؤلاء أكثر 5 لاعبين ترشيحا لجائزة الكرة الذهبية:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 18 مرة.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 16 مرة.

3- الإيطالي باولو مالديني: 13 مرة.

4- الهولندي يوهان كرويف: 12 مرة.

5- الفرنسي كريم بنزيمة: 12 مرة.