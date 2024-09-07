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أكثر اللاعبين ترشيحا لجائزة الكرة الذهبية

MADRID, SPAIN - DECEMBER 09: Cristiano Ronaldo of Real Madrid CF poses with his five Golden Ball (Ballon d'Or) trophies prior to start the La Liga match between Real Madrid CF and Sevilla FC at Estadio Santiago Bernabeu on December 9, 2017 in Madrid, Spain . (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)
كريستيانو هو أكثر اللاعبين ترشيحا للفوز بالكرة الذهبية (غيتي)
7/9/2024

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 التي أعلنت عنها مجلة فرانس فوتبول وضمت 30 لاعبا.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد غياب الأسطورتين ميسي ومنافسه التقليدي رونالدو سويا عن القائمة، منذ 21 عاما.

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كما تعد هذه المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها "البولغا" لاعب إنتر ميامي الأميركي عن قائمة المرشحين بأعرق جائزة فردية في عالم كرة القدم.

بدوره، غاب "الدون" (39 عاما) الذي غادر القارة العجوز للانضمام إلى فريق النصر السعودي في عام 2023، عن اللائحة للعام الثاني تواليا.

لكن "صاروخ ماديرا" يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ترشيحا للفوز بالكرة الذهبية منذ إنشائها في 1956.

في المقابل، يتصدر "البولغا" قائمة الفائزين بالجائزة حيث نالها في 8 مناسبات يليه رونالدو برصيد 5 كرات ذهبية.

الكرة الذهبية هي جائزة سنوية مقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" تمنح لأفضل لاعب كرة قدم.

ومنحت الجائزة لأول مرة سنة 1956، وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.

كانت الجائزة في البداية تمنح للاعبين الأوروبيين فقط، لكن في سنة 1995 عُدل القانون وأصبحت تمنح للاعبين الذين ينشطون في أندية أوروبية. وأصبح الليبيري جورج ويا أول لاعب غير أوروبي يمنح الجائزة سنة 1995.

في سنة 2007 أصبحت الجائزة تمنح لجميع اللاعبين ولم تعد تقتصر على اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية.

وهؤلاء أكثر 5 لاعبين ترشيحا لجائزة الكرة الذهبية:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 18 مرة.

Real Madrid's Ronaldo holds his Ballon d'Or trophy after winning the FIFA World Player of the Year 2013, before their Spanish first division soccer match against Granada at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid
رونالدو فاز بالكرة الذهبية 5 مرات (رويترز)

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 16 مرة.

ميسي أكثر اللاعبين فوزا برصيد 8 كرات ذهبية (الفرنسية)

3- الإيطالي باولو مالديني: 13 مرة.

epa03968903 Former Italian soccer player Paolo Maldini of AC Milan in action
باولو مالديني رشح للفوز بالكرة الذهبية 13 مرة (وكالة الأنباء الأوروبية)

4- الهولندي يوهان كرويف: 12 مرة.

5- الفرنسي كريم بنزيمة: 12 مرة.

Soccer Football - 2022 Ballon d'Or - Chatelet Theatre, Paris, France - October 17, 2022 Real Madrid's Karim Benzema after winning the Ballon d'Or REUTERS/Benoit Tessier
بنزيمة نال الكرة الذهبية بنسبة تصويت غير مسبوقة في 2022 (رويترز)
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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