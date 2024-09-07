موعد مباراة المغرب وليسوتو في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب المغرب أمام مضيفه ليسوتو في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات كأس الأمم الأفريقية الـ35 لكرة القدم التي يحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الاثنين على ملعب أدرار في أكادير، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء (22:00) حسب توقيت مكة الكرمة والقاهرة.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات:

beIN Sports HD 2

Al Aoula Inter HD

Arriyadia 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

الركراكي يغير تشكيلة المغرب

ورغم فوز المغرب الكبير على ضيفه الغابوني 4-1 في انطلاق مشواره في التصفيات -السبت- فإن المدرب المغربي وليد الركراكي أكد عزمه إجراء تغييرات في تشكيلة فريقه من أجل منح الفرصة للاعبين جدد ضد ليسوتو.

وأعرب الركراكي عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه، موضحا "أنا راض عن الأداء الهجومي للمنتخب، لكننا منحنا الكثير من الفرص للمنافس من أجل التسجيل في مرمانا، وهذا راجع للتغييرات التي أجريناها في خط الدفاع".

وتابع أن "اللاعبين لم يصلوا بعد إلى جاهزيتهم البدنية الكاملة، لأنهم في بداية الموسم. سيكون المستوى أفضل في المباريات المقبلة".