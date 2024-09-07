إحدى قصص بر الوالدين بطلها موراتا قائد منتخب إسبانيا

كشفت تقارير إعلامية عن أحد أسباب انفصال مهاجم منتخب إسبانيا لكرة القدم، ألفارو موراتا عن زوجته الإيطالية أليس كامبيلو بعد علاقة استمرت 7 سنوات، وأثمرت 4 أطفال.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن المعركة الكبرى بين الزوجين اندلعت مباشرة بعد نهائي بطولة أوروبا 2024 الذي توج بلقبها المنتخب الإسباني على حساب إنجلترا 2-1.

واستندت ماركا على تصريحات الصحفية أليكسيا ريفاس لبرنامج "دعونا نرى" على قناة تيليشينكو (Telecinco) "وقع الشجار الكبير بين موراتا وكامبيلو على أرض الملعب عندما كان الجميع يحتفلون بلقب اليورو. أرادت أليس أن تكون هي مع أطفالها وأصدقائها فقط في الملعب. ورفضت وجود والدي موراتا وعائلته للاحتفال في نهاية المباراة مما أدى إلى انفجار الأوضاع بينهما".

وأوضحت ريفاس أنه لا توجد خيارات لهما لإعادة التفكير في العلاقة بين الزوجين "موراتا لم يعد قادرا على تحمل عدم الاحترام هذا ولم يستطع تحمل القيود التي تفرضها زوجته".

وغاب موراتا (31 عاما) مهاجم ميلان الإيطالي عن المواجهة الأولى لمنتخب إسبانيا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية ضد صربيا أمس الخميس.

ولم يتمكن "لا روخا" بطل أوروبا من تحقيق الفوز الأول واكتفى بالتعادل السلبي مع صربيا في المجموعة الرابعة التي شهدت فوز الدانمارك على سويسرا 2-0.

ويحل المنتخب الإسباني ضيفا على سويسرا في الجولة الثانية، في حين يستقبل المنتخب الدانماركي نظيره الصربي، الأحد.