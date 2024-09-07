النرويج تتعثر ضد كازاخستان وتركيا تتعادل مع ويلز بدوري الأمم الأوروبية

تعادل منتخب ويلز مع ضيفه منتخب تركيا سلبيًا -الجمعة- بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل النرويج مع كازاخستان سلبيًا وفوز أيسلندا على مونتينيغرو (الجبل الأسود) 2-0.

وفشل منتخبا ويلز وتركيا في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

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استهل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إرلينغ هالاند ومنتخب النرويج مشوارهما في المسابقة على نحو مخيّب بعد التعادل دون أهداف أمام كازاخستان ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الثاني.

ودخل المنتخب النرويجي مباراته التي أقيمت على ملعب أورتاليك في مدينة ألماتي الكازاخستانية طامحًا إلى تسجيل بداية قوية في سعيه لتعويض عدم تأهله إلى كأس أوروبا الأخيرة في ألمانيا.

وهيمنت النرويج على معظم فترات المباراة، لكن الحظ عاندها حيث أضاع هالاند أولى فرصه الجادة بعد أن مرت رأسيته فوق العارضة (24).

ورغم تألق قائد أرسنال مارتن أوديغارد في صناعة اللعب والتمرير، فإن المنتخب النرويجي افتقد النجاعة التهديفية فأضاع هالاند العديد من الفرص بعد أن حظي بـ4 تسديدات في المباراة ولعلّ أبرزها تسديدته من مسافة قريبة بعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني ومرّت بجانب المرمى.

يخوض المنتخب الإسكندنافي مباراته الثانية الثلاثاء على أرضه بمواجهة صعبة أمام النمسا.

وضمن المجموعة الثانية من المستوى الثالث، فازت قبرص على مضيفتها ليتوانيا 1-0.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب إيسلندا على مونتينيغرو 2 -صفر.

وتقدم منتخب إيسلندا بهدف سجله أوري أوسكارسون في الدقيقة 39 وأضاف يون داجور ثورستينسون الهدف الثاني في الدقيقة 58.

واعتلى منتخب إيسلندا قمة المجموعة برصيد 3 نقاط فيما ظل منتخب مونتينيغرو بلا رصيد في قاع الترتيب.