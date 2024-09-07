هاري كين للسير على خطى رونالدو: كريستيانو هو المعيار

كشف قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم هاري كين أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مثله الأعلى في اللعب بجودة عالية لأطول فترة ممكنة.

وسجل رونالدو هدفه الـ900 في مسيرة زاخرة، خلال الفوز على كرواتيا الخميس في دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة الظهور رقم 213 للاعب النصر السعودي (39 عاما) مع منتخب بلاده.

إنجاز يحفّز كين الذي بات بعمر الـ31، ولا يزال يبحث عن لقبه الأول، بعد أن خسر نهائي كأس أوروبا الأخيرة أمام إسبانيا 1-2.

وينوي مهاجم بايرن ميونخ الألماني أن يسير على خطى الـ"دون" الذي سطّر مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم ريال مدريد الإسباني.

يستعد نجم توتنهام السابق لخوض مواجهة أيرلندا -السبت- في دبلن، ضمن دوري الأمم الأوروبية الذي نزل منتخب "الأسود الثلاثة" إلى مستواه الثاني.

وقال كين للصحفيين "كريستيانو هو المعيار، ليس فقط لكونه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، بل لمدى قدرته على اللعب لوقت أطول".

وتابع "أعتقد أنه في كرة القدم أحيانا وفي الرياضة بشكل عام، هناك تصور بأنك تبدأ في التراجع بعد بلوغك سن الـ30؛ تخوض مباريات أقل ولا تشارك في مستوى الطليعة".

وأكمل "كريستيانو يظهر ذلك كل أسبوع، في كل مرة يلعب، كل مرة يسجل، لذا -من وجهة نظري- هذا هو الهدف".

وأضاف كين الذي لا يزال لاهثا وراء لقبه الأول "أريد اللعب لأطول فترة ممكنة مع إنجلترا، ومن الرائع رؤية رياضيين آخرين يقومون بهذا الأمر. هذا يؤكد أن الأمر ممكن".

وأردف "أشعر بأني في مكان جيد، على الصعيدين البدني والذهني، ومهما كان الضجيج المرافق، ما دمت تلعب جيدا وتقوم بعملك، فهذا كل ما باستطاعتك القيام به".

ومن المتوقع أن يخوض كين مباراته الدولية الـ99 ضد أيرلندا، بعد صيف مرهق إثر مشاركته في كأس أوروبا مع بلاده.