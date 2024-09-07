يويفا يعاقب نادي روما بسبب مخالفته قاعدة "تكلفة الفريق"

قالت لجنة الرقابة المالية للأندية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الجمعة إنه تم تغريم نادي روما الإيطالي مليوني يورو (2.22 مليون دولار) بسبب مخالفة القواعد المالية السنة المالية 2023.

وقامت اللجنة بتقييم الأندية لأول مرة وفقا لقاعدة "تكلفة الفريق" الجديدة، والتي تحل مكان نظام اللعب المالي النظيف السابق.

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وتلزم هذه القاعدة الأندية بألا تتجاوز تكاليف رواتب اللاعبين والانتقالات ورسوم الوكلاء نسبة 90% من إيرادات العام الماضي، وتنخفض النسبة المسموح بها إلى 80% هذا الموسم و70% عام 2025.

وذكر بيان لجنة الرقابة المالية للأندية في الاتحاد القاري أن كل الأندية أفادت بأن التكاليف لم تتجاوز النسبة المسموح بها، لكن روما تجاوز النسبة قليلا.

وتم تغريم أستون فيلا وأولمبيك مرسيليا 60 ألف يورو (66 ألفا و522 دولارا) و20 ألف يورو (22 ألفا و174 يورو) على الترتيب بسبب التأخر في تقديم بياناتهما المالية.

كذلك تجاوز باشاك شهير التركي النسبة المحددة وتم فرض إجراءات تأديبية بحقه تتضمن الاستبعاد من أول مشاركة أوروبية تالية في حال عدم الامتثال للقواعد هذا الموسم، وفرض حد أقصى لتسجيل اللاعبين يبلغ 23 لاعبا وكذلك فرض قيود على تسجيل التعاقدات الجديدة، وغرامة قيمتها مئة ألف يورو (110 آلاف و870 دولارا).