مدرب إنجلترا يرفض أن يغني "ليحفظ الله الملك" قبل مواجهة أيرلندا

أعلن الأيرلندي لي كارسلي المدرب المؤقت للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم رفضه ترديد النشيد الوطني البريطاني، قبل بداية المباراة الأولى له في منصبه السبت أمام أيرلندا في دبلن.

وزعم كارسلي أنه لم يغن النشيد الوطني أبدا خلال مسيرته كلاعب مع منتخب جمهورية أيرلندا أو كمدرب لمنتخب إنجلترا دون 21 عاما.

ومن المقرر أن تتواصل هذه السياسة في ملعب أفيفا المدرب من قبل البالغ 50 عاما والذي خلف غاريث ساوثغيت في منصب مدرب "الأسود الثلاثة" بينما يبحث الاتحاد الإنجليزي للعبة عن مدرب دائم.

وقال لاعب وسط إيفرتون السابق -الذي مثل منتخب أيرلندا في 40 مباراة دولية كلاعب- إن مواجهة السبت الافتتاحية ضمن دوري الأمم الأوروبية ستكون "لحظة فخر لي ولعائلتي".

لكن غناء "ليحفظ الله الملك" قبل بداية المباراة لن يكون على أجندته، لأنه يفضّل التركيز على تكتيكاته في اللحظات الأخيرة قبل المباراة.

وتابع المدرب المولود في إنجلترا في حديث مع الصحافيين الجمعة "هذا أمر كنت أعاني منه دائما عندما كنت ألعب بقميص أيرلندا".

وأكمل "الفجوة بين عملية الإحماء ودخولك إلى الملعب والتأخير في عزف النشيد. لذا، فهذا أمر لم أفعله قط" مضيفا "كنت دائما أركز على المباراة وأفعالي الأولى خلالها. وجدت حقا أنه في تلك الفترة كنت حذرا بشأن شرود ذهني".

وأردف "أفكر في ما أعدّ الخصم لنا وأفعالنا الأولى خلال المباراة".

واستطرد "أحترم النشيدين الوطنيين تماما وأتفهم مدى أهميتهما لكلا البلدين. إنه أمر أحترمه حقا".