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بالفيديو.. ملاكم يفقد وعيه لدقائق بسبب لكمة قاضية مرعبة

KO by Moreno Fendero
الأرجنتيني رونر (يمين) فقد وعيه بعد تعرضه لضربة قاضية في نزاله أمام الفرنسي فينديرو (مواقع التواصل الإجتماعي)
7/9/2024-|آخر تحديث: 7/9/202410:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تحول الملاكم الفرنسي مورينو فينديرو إلى الاحتراف العام الماضي بعد فوزه بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للهواة، وترك انطباعا جيدا بفوزه على الأرجنتيني كارلوس ميغيل رونر.

وفي نزاله السابع على التوالي في كندا، أظهر فينديرو قوة وشراسة كبيرتين أمام خصمه الأرجنتيني رونر، الخميس، في كازينو مونتريال بكندا.

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وبعد حوالي 20 ثانية من بداية الجولة الثالثة قام الملاكم الشاب البالغ من العمر 25 عاما بحصار خصمه في الزاوية ثم وجه له لكمة يسارية مدمرة في الوجه تسببت في انهيار رونر على الفور وفقدان وعيه في الحلبة.

ونقل موقع "آر أم سي" الفرنسي نقلا عن صحيفة جورنال دي كيبيك أن الأرجنتيني ظل فاقدا للوعي لبضع دقائق بينما حاول الطاقم الطبي إنعاشه. وفي النهاية استعاد وعيه وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع لفحص بالأشعة المقطعية.

وصرح فينديرو لصحيفة ليكيب الفرنسية "كنا جميعا خائفين. سألت عن أخباره التي كانت مطمئنة. كنت سعيدا جدا عندما أرسل لي رونر في نهاية الأمسية رسالة تهنئة إلى حسابي في شبكات التواصل الاجتماعي. لقد شكرته وتمنيت له الأفضل".

حصل فيندريو، الحائز على الميدالية البرونزية في فئة 75 كيلوغراما خلال بطولة العالم للهواة في مايو/أيار 2023.

وحصد الملاكم القوي ابن مدينة بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى، 7 انتصارات من 7 نزالات خاضها خلال عام واحد.

وسيخوض فينديرو، الذي أصبح ملاكما محترفا مع المروج الكندي كاميل إستيفان، معركته التالية في 17 أكتوبر/تشرين الأول في كازينو لاك ليمي بالقرب من أوتاوا.

المصدر : الصحافة الفرنسية

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