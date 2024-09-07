منظمو جائزة الكرة الذهبية يوضحون أسباب غياب موسيالا عن القائمة المختصرة

أوضح رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، أسباب عدم وجود جمال موسيالا في القائمة المختصرة التي تضم 30 لاعبا المرشحين لنيل الجائزة، بعدما أحدث غيابه عن القائمة مفاجأة في ألمانيا.

وقال فينسنت غارسيا إن موهبة موسيالا لا يمكن التشكيك فيها لمجرد عدم وجوده في القائمة، متذكرا أنه في العام 2023 تم اختياره للحصول على جائزة كوبا بوصفه واحدا من أفضل اللاعبين الشباب في العالم.

وقال لمجموعة "مونشنر ميركور" الإعلامية "ولكن مثل جود بيلينغهام، تطور وضعه وربما كانت التوقعات أعلى هذا العام. ونتيجة لذلك، ربما تم تقييمه بشكل مختلف".

وسيكون المهاجم الإنجليزي هاري كين هو اللاعب الوحيد من بايرن ميونخ الذي سيتنافس على الجائزة الرئيسية، في وقت تم فيه اختيار ماتيس تيل للمنافسة على جائزة كوبا 2024 بوصفه واحدا من أفضل اللاعبين الشباب في العالم.

وتفاجأ مسؤولو بايرن ميونخ للغاية من عدم وجود موسيالا في القائمة.

وقال عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية ماكس إيبرل "لا أحمل أي ضغينة لأي لاعب من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ولكننا في بايرن تفاجأنا للغاية من غياب موسيالا عن القائمة".

وأضاف "جمال (موسيالا) كان أحد اللاعبين الاستثنائيين في يورو 2024، واختير ضمن فريق البطولة وكان من بين كبار الهدافين".

وأردف "وصل بايرن أيضا إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا بفضل الأداء الرائع لجمال. حقيقة عدم وجوده حتى في قائمة أفضل 30 لاعبا عن الموسم الماضي غير مفهومة تماما بالنسبة لنا".

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن القائمة المختصرة مساء الأربعاء الماضي، وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائزها في حفل سيقام في باريس يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.