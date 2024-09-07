موعد مباراة البرتغال وأسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة ضيفه الأسكتلندي على ملعب دا لوز ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025.

ويسعى زملاء القائد كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز الثاني من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى التي تضم بولندا وكرواتيا.

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وكانت البرتغال فازت على كرواتيا في الجولة الأولى 2-1، وسجل رونالدو هدفا وصل به إلى رقم 900 في مسيرته مع الأندية والمنتخب.

ومن جانبه، يرغب المنتخب الأسكتلندي في الإطاحة ببطل أوروبا عام 2016، وتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام بولندا (2-3).

موعد مباراة البرتغال وأسكتلندا والقنوات الناقلة

تقام مباراة البرتغال وأسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، الأحد 8 سبتمبر/أيلول 2024، على ملعب دا لوز. ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة (21:45) بتوقيت الدوحة والسعودية.

وسيتم نقل البث المباشر للمباراة على قناة "beIN Sports HD2".

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.