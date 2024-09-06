هيمنة إنجليزية على قائمة أغلى الأندية في العالم

صنفت صحيفة "ماركا" أغلى 15 فريقا لكرة القدم في العالم خلال الوقت الحالي، وهيمنت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز على المراكز الأولى، بفضل النجوم الكبار والمواهب الكروية في صفوفها أو التي تعاقدت معها خلال الميركاتو الصيفي.

وتقدر القيمة السوقية للفريق عبر مجموع القيمة السوقية لجميع لاعبيه.

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وضم التصنيف 8 فرق من البريميرليغ أبرزها تشسلي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام، في المراكز الخمس الأولى.

وتصدر تشلسي القائمة بقيمة مليار و263 مليون يورو متبوعا بمانشستر يونايتد في المركز الثاني بمليار و38 مليون يورو في حين حل مانشستر سيتي في المركز الثالث بمليار و17 مليون يورو.

وضمت القائمة فريقا عربيا هو الهلال السعودي الذي حل في المركز الـ13 بقيمة 485 مليون يورو.

فيما يلي قائمة أغلى 15 فريقا في العالم في الوقت الراهن:

15- برشلونة الإسباني: 461 مليون يورو.

14- أستون فيلا الإنجليزي: 475 مليون يورو.

13- الهلال السعودي: 485 مليون يورو.

12- أتلتيكو مدريد الإسباني: 496 مليون يورو.

11- بايرن ميونخ الألماني: 588 مليون يورو.

10- يوفنتوس الإيطالي: 626 مليون يورو.

9- نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: 683 مليون يورو.

8- ريال مدريد الإسباني: 720 مليون يورو.

7- ليفربول الإنجليزي: 735 مليون يورو.

6- باريس سان جيرمان الفرنسي: 772 مليون يورو.

5- توتنهام الإنجليزي: 787 مليون يورو.

4- أرسنال الإنجليزي: 798 مليون يور.و

3- مانشستر سيتي الإنجليزي: مليار و17 مليون يورو.

2- مانشستر يونايتد الإنجليزي: مليار و38 مليون يورو.

1- تشلسي الإنجليزي: مليار و263 مليون يورو.