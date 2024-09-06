رودريغو يرد على استبعاده من قائمة الكرة الذهبية بمنشور ساخر

عبر البرازيلي رودريغو غوس نجم ريال مدريد بطريقة ساخرة عن عدم ادراج اسمه في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2024 التي أعلنت عنها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الأربعاء.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن الدولي البرازيلي نشر صورة عبر حساباته الرسمية "إنستغرام" بعدد الألقاب التي حققها مع ريال مدريد الموسم الماضي، في إشارة لشعوره بالظلم والاستياء جراء استبعاد اسمه من قائمة المرشحين لنيل الكرة الذهبية.

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وفي المنشور، يظهر رودريغو وهو يحمل ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني، وأرفق الصورة برمزي الوجه الضاحك والمتفاجئ.

¡¡NO SE LO PUEDR CREER!! 😳 Rodrygo Goes compartió en sus historias de Instagram una imagen con sus logros en la temporada pasada con el texto: 🤷🏾‍♂️😂. El brasileño incrédulo de no aparecer en la lista de los 30 nominados al Balón de Oro. ❌ pic.twitter.com/Xa30UfN0PV — FAN10 (@SoyFan10) September 4, 2024

وأسهم رودريغو بشكل فعال في فوز النادي الملكي الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا.

كما كان له دور ملموس في تتويج الميرنغي بكأس السوبر والدوري الإسبانيين وكأس السوبر الأوروبي في بولندا.

وأحرز البرازيلي 17 هدفا وصنع 9 في 51 مباراة شارك فيها مع ريال مدريد بجميع المنافسات.

وضمت القائمة المختارة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية 30 لاعبا وسط منافسة شديدة بين نجوم ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وشملت القائمة 7 لاعبين من النادي الملكي، هم: فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وفيدريكو فالفيردي وداني كارفاخال، وأنطونيو روديغر، وتوني كروس الذي اعتزل كرة القدم بنهاية بطولة يورو 2024، وكيليان مبابي المنضم من باريس سان جيرمان هذا الصيف.