دي بروين: الفيفا يهتم بالأموال أكثر من اللاعبين

قال كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي وقائد بلجيكا إن الأموال هي أكثر ما يهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) كما كشف عن مخاوفه بشأن تأثير جدول المباريات المزدحم على صحة اللاعبين وأدائهم.

وتمت زيادة عدد الفرق المتنافسة في المسابقات الأوروبية الثلاث للأندية لتقام بمشاركة 36 فريقا هذا الموسم، وبدأت الاتحادات الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيفا بشأن إقامة كأس العالم للأندية الموسعة للرجال بمشاركة 32 فريقا التي ستنطلق في يونيو/حزيران المقبل في الولايات المتحدة.

وسُئل دي بروين (33 عاما) عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن المباريات الإضافية في كل من مسابقات الأندية والمنتخبات، وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية اليوم الجمعة "المشكلة الحقيقية ستظهر بعد كأس العالم للأندية".

وأضاف "نعلم أن الفترة الفاصلة بين نهائي كأس العالم للأندية وأول مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لن تتعدى 3 أسابيع، لذا لدينا 3 أسابيع للراحة والاستعداد لخوض 80 مباراة أخرى".

وكان فيفبرو أعلن في يوليو/تموز أنه سيتقدم بشكوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن جدول المباريات الدولية المنظمة من قِبَل الفيفا.

وذكر تقرير صادر عن فيفبرو أمس الخميس أن بعض اللاعبين يحصلون على راحة تصل إلى 12% فقط من العام، وهذا نتيجة عدم إعطاء منظمي المسابقات الأولوية لرفاهية اللاعبين.

وأضاف دي بروين "ربما تسير الأمور على ما يرام هذا العام، لكن العام المقبل قد يكون مليئا بالمشاكل. حاولت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا واتحادات اللاعبين الأخرى إيجاد حلول".

وتابع "المشكلة هي أن اليويفا والفيفا يواصلان إضافة المباريات ويمكننا أن نعبر عن مخاوفنا لكننا لم نتوصل إلى حلول. يبدو أن المال يتحدث بصوت أعلى من أصوات اللاعبين".