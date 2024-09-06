رونالدو والأرقام القياسية قصة لم تنته بعد

عبّر المهاجم المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فرحته بتسجيله هدفه الـ900 بمسيرته في فوز منتخب بلاده على كرواتيا 2-1 في لشبونة بالجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وقال النجم البرتغالي "هي خطوة فريدة في مسيرتي. هو رقم كنت أتمنى أن أصل إليه منذ فترة طويلة".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هيمنة إنجليزية على قائمة أغلى الأندية في العالم list 2 of 2 رودريغو يرد على استبعاده من قائمة الكرة الذهبية بمنشور ساخر end of list

وتابع ابن الـ39 عاما والذي هز الشباك في الدقيقة 34 بعد عرضية من نونو منديش على ملعب "إستاديو دا لوز" الخميس "كنت أعلم أنني سأصل إلى هذا الرقم، لأنه مع استمراري في اللعب، سيحدث ذلك بشكل طبيعي".

وأضاف "يبدو الأمر مثل أي مرحلة، لكني وحدي أعلم، والأشخاص من حولي، مدى صعوبة العمل كل يوم، لكي أكون بصحة جيدة بدنيا ونفسيا، لتسجيل الهدف الـ900".

بدا رونالدو الذي جثا على ركبتيه وهو يبكي فرحا محتفلا بالهدف الذي رفع به رصيده إلى 131 هدفا في 213 مباراة دولية بقميص البرتغال.

شاهد ردة فعل كريستيانو رونالدو العاطفية بعد تسجيله للهدف رقم 900 في مسيرته الكروية 🥹❤️#دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/NyQTlcDHRo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 5, 2024

سجل "سي آر 7" مجموع 769 هدفا مع الأندية التي دافع عنها، نصفها مع ريال مدريد الإسباني، بينما توزعت بقية الأهداف على فترات لعبه في سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وناديه الحالي النصر السعودي.

وأوضح "بعد ما حصل معنا في كأس أوروبا، كان علينا أن نترك بصمة جيدة وهذا ما فعلناه"، في إشارة إلى إقصاء البرتغال على يد فرنسا في أوروبا 2024.

ويتطلع المهاجم البرتغالي للوصول إلى عتبة الـ1000 هدف، إذ كان صرّح سابقا "الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، كما تعلم. أنا لا أحطم الأرقام القياسية، إنها الأرقام القياسية التي تطاردني. لذلك أنا سعيد. لكن بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو التأكيد على العمل الجماعي".

كرّمه الاتحاد البرتغالي عبر صفحته على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بصورة للرقم 900 تضمنت لقطات احتفالية له بقمصان الأندية التي دافع عنها، مرفقة بعبارة "900 كريستيانو رونالدو. والجزء الأفضل؟ القصة لم تنتهِ بعد".

وفي مرور سريع على أهداف رونالدو، فقد افتتح سجله بهدفين مع سبورتينغ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2002، عندما كان في سن الـ17 عاما و8 أشهر و3 أيام في الفوز على موريرينسي 3-0. وغادره وفي جعبته 5 أهداف.

👏⚽️ كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ900 في مشواره الكروي #دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/anliyrHKwR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 5, 2024

انتقل إلى يونايتد، وسجل 118 هدفا في 293 مباراة لصالح "الشياطين الحمر" قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2009 مقابل رقم قياسي عالمي حينها قدره 94 مليون يورو. خلال 9 سنوات مع النادي الملكي، سجل 450 هدفا في 438 مباراة قبل أن ينتقل إلى إيطاليا للانضمام إلى يوفنتوس.

أضاف 101 هدف إلى رصيده خلال السنوات الثلاث التي قضاها مع "السيدة العجوز"، قبل العودة إلى يونايتد حيث سجل 27 هدفا في 54 مباراة، ليرفع رصيده الإجمالي معه إلى 145.

لكن نهاية القصة لم تكن سعيدة في ملعب "أولد ترافورد"، ففي عام 2023 انتقل إلى السعودية مع النصر ليسجل معه حتى الآن 68 هدفا.