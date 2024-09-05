تير شتيغن يصف اختياره حارسا أول لألمانيا بعد 12 عاما من الانتظار ببلسم الروح

ستسنح لحارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن فرصة أن يكون الخيار الأول لحماية عرين "دي مانشافت" خلفا للمعتزل مانويل نوير بعد انتظار دام 12 عاما، في ما وصفه قائد برشلونة الإسباني "ببلسم الروح" الخميس.

وسيدخل تير شتيغن، الذي استُدعي للمرة الأولى إلى تشكيلة منتخب بلاده في 2012، إلى الملعب بصفته الخيار الأول الدائم في مواجهة المجر في دوسلدورف السبت.

وقال المدرب يوليان ناغلسمان، خلال إعلانه عن تولي يوزوا كيميش قيادة ألمانيا خلفا للمعتزل دوليا إيلكاي غوندوغان، "تير شتيغن هو الرقم واحد الجديد".

وحقق اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مسيرة ناجحة على صعيد الأندية بتتويجه بدوري أبطال أوروبا في 2015، إضافة إلى 5 ألقاب في "لا ليغا" ومثلها في كأس الملك مع برشلونة.

وخاض تير شتيغن المُنتقل إلى كتالونيا، قادما من فريق طفولته بوروسيا مونشنغلادباخ في 2014، 40 مباراة دولية مع ألمانيا لكنه لم يتمكن من انتزاع المركز الأساسي من نوير.

يذكر أن نوير يُعدّ على نطاق واسع من بين أفضل حراس المرمى عبر التاريخ، ومع اعتزاله اللعب دوليا في أغسطس/آب قال تير شتيغن إن معرفته بأنه الحارس الأساسي لألمانيا كان "شعورا مختلفا".

وأضاف في حديث للصحافيين في معسكر "دي مانشافت" بقرية هرتسوغناوراخ البافارية "أنا سعيد لأن الانتظار قد انتهى"، مشيرا إلى أن الثناء الذي تلقاه منذ اختياره حارسا أول كان "بلسما للروح".

وأكمل "أتطلع إلى هذه المهمة الجديدة وما ينتظرني، أريد أن أكون ناجحا".

وكشف أنه تعامل مع خيبات الأمل "باحترافية" على الرغم من شعوره "بالإحباط"، لكنه تابع "كانت هناك دائما لحظات تقول فيها: واو، هذه ضربة أخرى".

وتحلّ ألمانيا بعد مواجهة المجر ضيفة على هولندا في أمستردام الثلاثاء المقبل.