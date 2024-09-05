منتخب فلسطين يعود بالتعادل من كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال

اقتنص منتخب فلسطين التعادل 0-0 من كوريا الجنوبية في المرحلة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وكاد الفلسطيني وسام أبو علي أن ينتزع الفوز في الوقت بدل الضائع لكنه أهدر فرصة خطيرة من الوضع انفراد.

وتألق الحارس رامي حمادة أمام محاولات المنتخب المضيف الهجومية على مدار المباراة ليفرض التعادل.

وظن منتخب فلسطين أنه تقدم في الدقيقة 22 عن طريق تامر صيام لكن الهدف لم يحتسب لوجود تسلل على زميله ياسر حمد أثناء تنفيذ ركلة حرة.

وأنقذ الحارس الفلسطيني تسديدة خطيرة من لي كانغ-إن الذي نفذ ركلة حرة متقنة من مدى قريب في الدقيقة 73.

وأفلت عدي الدباغ من الرقابة داخل منطقة الجزاء لكنه افتقر للدقة أثناء تنفيذ ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من مصعب البطاط، لتمر الكرة من فوق مرمى كوريا الجنوبية قبل 8 دقائق من النهاية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بهذه المجموعة -التي تضم أيضا العراق والأردن وعُمان والكويت- تلقائيا إلى نهائيات المونديال بينما يتقدم الثالث والرابع إلى جولة أخرى من التصفيات.

وحصلت آسيا على 8 مقاعد مضمونة في كأس العالم 2026، مع إمكانية الحصول على مقعد إضافي من خلال ملحق يشارك فيه منتخبات من مختلف القارات.