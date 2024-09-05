موعد مباراة المغرب ضد الغابون بتصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد الغابون في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية الـ35 لكرة القدم التي يستضيفها المغرب، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الجمعة الموافق 6 سبتمبر/أيلول لعام 2024، على ملعب أدرار في أكادير، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة.

ويتصدر منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى المجموعة الثانية بعد فوزه 2-صفر على ليسوتو، الخميس.

وأسفرت المواجهات السابقة عن فوز المغرب في 7 مباريات مقابل 6 للغابون، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والغابون

وتبث قنوات "بي إن سبورتس" مباراة المغرب والغابون عبر قناة:

beIN Sports HD 5

ويعلق على المباراة المغربي جواد بدة.

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ35 في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.